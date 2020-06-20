Решение о проведении парадов в регионах Песков адресовал губернаторам

Вопрос о том, что губернаторам якобы было указано, что они не могут отменять парады Победы, надо задавать каждому конкретному главе региона. Об этом 19 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, он не знает, откуда интернет-СМИ, сообщившее об этом, могло взять эту информацию. «Это не вопрос Кремля», — подчеркнул Песков, сообщают «Известия».

16 июня стало известно, что военный парад в Симферополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Об отмене мероприятия в Симферополе ранее в этот день сообщила глава администрации города Елена Проценко.

Также стало известно, что праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, намеченные на 24 июня, не будут проводить в 13 городах России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Отменили парад власти Курска, Перми, Белгорода, Саранска, Ярославля, Якутска, Пензы, Вологды, Челябинска, Пскова, Петропавловска-Камчатского, Орла и Нижнего Тагила.

В Амурской области парад Победы состоится 24 июня в Белогорске. 19 июня губернатор Василий Орлов заявил, что в этот день с 7:00 до 11:00 в город не будут пускать граждан без белогорской прописки. Это делается, по словам главы региона, чтобы ограничить количество людей, которые могли бы находиться в городе во время парада.