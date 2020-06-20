Гороскоп 20 июня: Водолеи захотят быть в центре внимания, а Девам не стоит встревать в чужие ссоры

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Близнецах.

Овен. Благодаря напористости и активности Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать. Звезды предупреждают, что в перспективе добиться успеха будет не так просто, как кажется. Неожиданные препятствия и преграды отодвинут реализацию замысла в неопределенное будущее. Мимолетный роман, который вы завяжете в этот день, принесет море приятных эмоций. Вы не готовы к конкретным отношениям, поэтому не спешите с выводами.

Телец. Сегодня Тельцов ждет обычный день. Существующее положение вещей будет соответствовать вашему представлению и пониманию. Ваш труд со временем принесет хорошие результаты. Даже возникшие проблемы не смогут изменить вашего настроения. Сконцентрируйтесь на главном, постарайтесь не замечать суеты и волнений окружающих Вас людей.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. Несет обольщения, болезнь или соблазны. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным; постарайтесь избегать ненужных разговоров. Не бойтесь признать свою ошибку, чем быстрее Вы это сделаете, тем быстрее сможете найти иной путь.

Рак. Не исключено, что сегодня на деловой активности Раков скажется плохое самочувствие. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. Попробуйте прогуляться перед сном,полежать в теплой ванне или выпить на ночь чашку теплого молока с медом или же чаю. Наверняка одно из этих средств окажется действенным. Возможны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.

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Лев. День символизирует иллюзии, обманы и предательство. Неблагоприятен для заключения браков, договоров, купли-продажи, обмена жилплощади. Вашей детской непосредственностью и бескорыстием могут воспользоваться эгоистичные и неискренние люди. Постарайтесь разобраться в отношениях в своем окружении. Реально оцените свои возможности.

Дева. Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери. Не давайте необдуманных обещаний. Астрологи рекомендуют не встревать в ссоры, не пытаться кого-то помирить, все это ударит по Вам самим.

Весы. Сегодня весьма вероятны сложности в профессиональных делах: любые ваши действия могут обернуться против Вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе Вы рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, беседа с друзьями и хороший сон помогут снять напряжение. Сегодня вероятны достаточно сильные головные боли, так что постарайтесь не напрягаться.

Скорпион. Учитесь компромиссу и уважайте мнение своих родственников. Если Ваши домочадцы сегодня не хотят заниматься решением бытовых проблем, значит, так тому и быть – пусть родственники отдохнут и развлекутся. Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

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Стрелец. Стрельцам звезды рекомендуют взвесить свои возможности и не гоняться за пустыми прожектами – Вы все равно не успеете переделать все дела на свете. Эмоциональная напряженность может привести к серьезным конфликтам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем случае не теряйте оптимизма. Постарайтесь не обращать внимания на препятствия. Прислушайтесь к советам доброжелателей.

Козерог. Ваши чувства приобретут большую глубину и яркую окраску. Вы не должны пропустить этот благоприятный период для работы,творчества и контактов с самыми близкими людьми. Посвятите этот день семье и близким родственникам. Прирожденное любопытство, стремление к новому и неизведанному, жажда перемен могут толкнуть Вас на какое-либо рискованное предприятие или в явную авантюру.

Водолей. День обойдется без неожиданностей, и это очень обрадует Вас, ведь на сегодня Вы запланировали много важных и ответственных мероприятий. Вы стремитесь доминировать и быть в центре внимания. У Вас прекрасно получится преображение собственной внешности, изменение имиджа.

Рыбы. При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Вы стараетесь вести свои финансовые дела очень скрытно, и это правильно, ведь недоброжелатели могут нацелиться на Ваш капитал в субботу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев