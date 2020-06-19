Вы все делаете правильно: министр Александр Козлов поздравил Амур.инфо с 18-летием

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики направил в адрес редакции Амур.инфо поздравление с днем рождения. Александр Козлов поблагодарил сотрудников за неравнодушие и любовь к региону.

В официальном поздравительном письме указывается, что Амур.инфо находится в центре информационных событий, происходящих в Приамурье и на Дальнем Востоке, с первого дня работы.

«Вы – первые, благодаря вашей работе все новости экономической, культурной, спортивной и общественной жизни региона люди узнают в считанные секунды, – говорится в поздравлении. – Актуальность, достоверность, непредвзятость и независимость – главные принципы работы вашей команды профессионалов, искренне преданных своему делу. Люди читают ваши материалы, ждут их – а значит, вы все делаете правильно!».

Также Александр Козлов пожелал ИА «Амур.инфо» новых успехов, интересных материалов и поддержки аудитории.

Информационное агентство Амур.инфо было создано 19 июня 2002 года. За 2019 год Амур.инфо посетили 12,3 миллиона пользователей, ими просмотрено 99,6 миллиона страниц.