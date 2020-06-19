Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость
сегодня, 20:48 1

Вы все делаете правильно: министр Александр Козлов поздравил Амур.инфо с 18-летием

Вы все делаете правильно: министр Александр Козлов поздравил Амур.инфо с 18-летием

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики направил в адрес редакции Амур.инфо поздравление с днем рождения. Александр Козлов поблагодарил сотрудников за неравнодушие и любовь к региону.

В официальном поздравительном письме указывается, что Амур.инфо находится в центре информационных событий, происходящих в Приамурье и на Дальнем Востоке, с первого дня работы.

«Вы – первые, благодаря вашей работе все новости экономической, культурной, спортивной и общественной жизни региона люди узнают в считанные секунды, – говорится в поздравлении. – Актуальность, достоверность, непредвзятость и независимость – главные принципы работы вашей команды профессионалов, искренне преданных своему делу. Люди читают ваши материалы, ждут их – а значит, вы все делаете правильно!».

Также Александр Козлов пожелал ИА «Амур.инфо» новых успехов, интересных материалов и поддержки аудитории.

Информационное агентство Амур.инфо было создано 19 июня 2002 года. За 2019 год Амур.инфо посетили 12,3 миллиона пользователей, ими просмотрено 99,6 миллиона страниц.

Просмотров всего: 147

#праздники #российская власть #СМИ

распечатать


Общество

Открытие арт-объекта, розыгрыш подарков и концерт: Благовещенск готовится к празднованию Дня молодежи
Общество 9

Амурчан просят поторопиться с платежами за услуги ЖКХ до повышения тарифов

Общество 6

Амур.инфо отметило 18-летие с двухъярусным тортом
Общество 3

В день 18-летия Амур.инфо проведет необычный прямой эфир
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь