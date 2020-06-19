В Белогорске заработал новый фонтан

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске запустили новый фонтан. Он построен при реконструкции площади 30-летия Победы. Церемонию включения делать торжественной не стали.

«Запустить фонтан 19 июня поручил глава Белогорска Станислав Мелюков, – рассказал работник дирекции парков и скверов Сергей Кульбака. – Включили его в 7 утра. Работать фонтан будет ежедневно до 23:30. В вечернее время будет включаться цветная подсветка. Режимов работы – более сотни. Очень красиво будет. Главное – беречь. Хочется с этим призывом обратиться ко всем жителям города. Причем во всех микрорайонах, где фонтаны установлены».

Новый гранитный фонтан украсил площадь 30-летия Победы к 160-летию Белогорска. Его установили за счет федеральных средств в рамках программы «Комфортная городская среда». Стоимость фонтана и монтажных работ «под ключ» составила 7,5 миллиона рублей. Конструкция предусматривает автоматическое управление режимом работы со световым кодировщиком и контроллером с таймером, что позволяет настраивать интервалы подсветки на автоматическое включение и выключение по дням и по времени.

Диапазон регулирования времени возможен от 1 минуты до 168 часов. Диаметр основной внутренней чаши фонтана составляет 12 метров, в центре установлена 3-метровая скульптура из двух чаш и колонны. Объём одновременно циркулирующей воды в фонтане составляет почти 60 кубометров.

Старый фонтан с площади демонтирован, но не утилизирован. В целях экономии его уменьшенная копия сейчас монтируется в парке «Амурсельмаш». Ориентировочная дата его включения – 1 июля, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.