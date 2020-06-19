В Приамурье проверили, как предприятия торговли и общепита соблюдают ограничения

Главы муниципалитетов и руководство амурского Роспотребнадзора отчитались о контроле за соблюдением ограничительных мероприятий. За неделю рейды прошли в 120 предприятиях торговли, общественного питания и оказания услуг Приамурья.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, за прошедшую неделю было осмотрено 120 предприятий торговли, общественного питания и оказания услуг, в 27 из них были выявлены нарушения. Большая часть проверок была проведена в Благовещенске – 48, нарушения были выявлены в 5 организациях. В Белогорске проведено 6 проверок, выявлено 1 нарушение. По итогам 8 проверок компаний в Свободном было составлено 2 протокола.

С проверками компании посетили и сотрудники министерства экономического развития и внешнеэкономических связей области. Было посещено 36 организаций торговли, бытовых услуг и спорта в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.

Как отметила министр экономического развития и внешнеэкономических связей области Людмила Старкова, большинство предпринимателей соблюдают введенные ограничения, имеются маски, дезинфицирующие средства, проводится обработка помещений. Сотрудниками министерства выявлялись различные замечания, некоторые устранялись в ходе осмотра.