Участница Олимпиады провела мастер-класс для белогорских спортсменов (фото)

В спортивной школе №1 Белогорска побывала известная российская легкоатлетка, мастер спорта России международного класса Светлана Черкасова. Спортсменка рассказала ученикам о себе и провела тренировку.

Путь в большой спорт участницы Олимпиады в Афинах начинался стенах спортивной школы Белогорска. Тренер Светланы Черкасовой Сергей Лукьянчук теперь руководит спортшколой.

Споршколу №1 Белогорска Светлана Черкасова окончила в 1996 году. Легкоатлетка специализировалась в беге на длинные дистанции 1 500 и 3 000 метров. После поступила в Хабаровск. Вошла в сборную России, которую представляла в 2004 году на Олимпиаде в Афинах. Сейчас спортсменка тренирует сборную страны по современному пятиборью.

У воспитанников школы состоялась встреча со Светланой Черкасовой. Ребята смогли задать легкоатлетке свои вопросы. Больше всего ребят интересовало ее детство в спортивной школе, поступление в Хабаровск и, конечно, участие в Олимпиаде. Расспрашивали и о работе со сборной страны.

А утром 19 июня спортсменка провела часовой мастер-класс для двух десятков легкоатлетов на стадионе. Как отметил директор спортивной школы, спортсменка показывала упражнения хорошо известные всем легкоатлетам, но при этом заостряла внимание на маленьких нюансах. Вообще, большое количество объяснений, примеров, общения со спортсменами – отличительная черта тренера Светланы Черкасовой.

Позже Светлана Сергеевна прогулялась по городу. Гостья отметила, что спортивная инфраструктура в Белогорске значительно изменилась в лучшую сторону, сообщает сайт правительства Амурской области.

Фото: правительство Амурской области