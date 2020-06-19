В Верхнеблаговещенском круглосуточно откачивают воду (фото)

Аварийно-восстановительные работы на территории садовых товариществ села Верхнеблаговещенское в Благовещенском районе продолжаются в круглосуточном режиме. Для отвода воды сотрудники ГСТК выкопали канавы, из которых ведется откачка.

Канавы после завершения всех работ засыплют, проезд – восстановят, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Откачивают воду 10 мотопомп и пожарная насосная станция. Специально для этого были дополнительно закуплены рукава. Их протянули на 150 метров до местного озера, куда и уходит дождевая вода. На закупку топлива для мотопомп и рукавов из резервного фонда администрации Благовещенска было выделено около 340 тысяч рублей.

«Данная ситуация на территории садовых товариществ Верхнеблаговещенского сложилась из-за отсутствия здесь отвода ливневых вод, – пояснил заместитель начальника городского управления по делам ГОЧС Игорь Жигарев. – На этом месте уже больше недели в круглосуточном режиме работают мотопомпы управления по делам ГОЧС города и одна пожарная насосная станция ГУ МЧС России по Амурской области. Садовые участки уже освобождены от воды. Осталось откачать воду с проездов. Пока все не откачаем, отсюда не уйдем».

По информации городского управления по делам ГОЧС, пожарная насосная станция качает воду со скоростью 100 литров в секунду. Замеры в подтопленных местах показывают, что сейчас вода уходит со скоростью примерно 5 – 7 сантиметров в сутки.

Кроме откачки, в Верхнеблаговещенском проводились и другие работы по водоотведению. Сотрудники МКП «ГСТК» уложили водопропускную трубу.

«Здесь производилась укладка трубы диаметром 400 миллиметров для пропуска воды из озера Ротанье на озеро Монументское, чтобы спустить воду с затопленных участков Верхнеблаговещенского, потому что воды было очень много. Здесь и ранее была труба, мы ее прочистили и, чтобы ускорить отвод воды, положили еще одну трубу. Здесь пришлось вскрывать дорогу, класть трубу и потом восстанавливать проезд», – рассказал начальник участка подразделения по ремонту и содержанию дорог ГСТК Максим Штанский.

Планируется, что аварийно-восстановительные работы в селе будут завершены в течение трех дней.