Большинство участников опроса Амур.инфо против объединения Благовещенска и Чигирей

В голосовании приняли участие 3 065 человек. 1 148 (37,5 %) из них сообщили, что два населенных пункта объединять нельзя, потому что это лишит сельских льгот жителей Чигирей. Еще 665 человек или 21,7 %, считают, что Благовещенску стоит для начала навести порядок на своей территории. 179 пользователей (5,8 %) против объединения, так как уверены в том, что все налоги начнет забирать областной центр.

«Оба населенных пункта фактически срослись», поэтому Благовещенск и Чигири следует объединить – это третий по популярности ответ. Так высказались 17,1 % участников голосования, или 524 человека.

40 проголосовавших считают, что объединение принесет пользу жителям Чигирей, так как они обретут более престижный статус – жителей столицы областного центра.

Есть и те, кто ратует за включение в агломерацию всего Благовещенского района. За такой пункт опроса проголосовало 84 читателя, или 2,7 %.

О равнодушии к предмету опроса высказалось 204 человека (6,7 %).

Один из проголосовавших заявил о том, что жители должны сами решить, в каком статусе им находиться. Другой читатель посоветовал объединить Чигири с Москвой.

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