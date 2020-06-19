Белогорск закроют для посещения на время парада Победы

Белогорск во время парада Победы, 24 июня, будет закрыт для иногородних. О решении ограничить посещение второго по численности города Амурской области сообщил губернатор.

24 июня с 7:00 до 11:00 проезд в Белогорск для граждан без официальной регистрации в этом городе будет запрещен. О мерах по противодействию распространения коронавируса рассказал Василий Орлов 19 июня после заседания оперативного штаба. Запрет связан с тем, что 24 июня в Белогорске состоится парад Победы, который начнется в 10:00.

«Было решено закрыть Белогорск с 7 утра до 11 часов утра для посещения города любых лиц, не имеющих прописку в Белогорске для того, чтобы ограничить количество людей, которые могли бы находиться в городе во время этого мероприятия», – объяснил глава региона мотивы решения.

18 июня о том, что посещение города будет запрещено иногородним, в своем Инстаграме объявил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Позднее была опубликована информация, что парад будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Россия-24, Первый областной, а также в социальных сетях: инстаграм-аккаунтов белогорск.ру, амур.28.инфо, будни.белогорск, сегодня_белогорск, amurobl_tv.