В Приамурье у бабушки-инвалида сгорел дом, деньги и инвалидная коляска (фото, видео)

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В ночь с 18 на 19 июня у большой семьи, проживающей в селе Николо-Александровка Октябрьского района, в пожаре сгорело практически все имущество, документы и деньги. Сейчас основная проблема для пострадавших амурчан заключается том, что бабушка-инвалид, которая страдает отеком легких, осталась без коляски.

В редакцию Амур.инфо обратилась Наталья Ищеулова – внучка Марии Владимировны. Она и рассказала о трагедии. Пожар произошел по адресу: улица Дальневосточная, 13.

«У меня мама – инвалид, она лежачая, за ней ухаживают сестра и брат, живут с ней вместе в деревне. Сегодня ночью брат услышал какой-то стук, решил, что это дождь, и пошел на веранду закрыть окна. Но веранда уже полыхала. Через окно вынесли внучку, маму нашу, потому что через дверь это сделать уже было невозможно. Все сгорело: деньги, документы, вещи, мебель, вся зарплата зятя – он с вахты приехал – пенсия и "гробовые", которые бабушка собирала. Сейчас они все разместились у старшего брата, он живет там же в деревне, недалеко. Пока главное – найти бабушке коляску, потому что ей нельзя долго лежать, ее надо поднимать, потому что у нее отек легких», – объясняет женщина. Она добавила, что сгоревшую коляску для бабушки семья арендовала. Вещами и всем необходимым пострадавшим сейчас помогают друзья и знакомые.

Как сообщает амурское управление МЧС, сообщение о пожаре в селе Николо-Александровка поступило 19 июня в 03:31. Горели жилой дом и зимняя кухня. «Через пять минут к месту вызова прибыли первые пожарные расчеты огнеборцев добровольной пожарной дружины села и пожарного поста села Максимовка, всего шесть человек и две единицы техники. В течение 14 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются», – сообщили в пресс-службе.

Для всех, кто желает помочь пострадавшей семье, необходимо звонить по номерам: 8 914-394-44-57 (Ванюхин Юрий Фёдорович), 8 914-584-76-75 (Наталья Александровна Ищеулова).