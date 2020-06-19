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Спортклубам Благовещенска разрешили открыться с 25 июня

Спортклубам Благовещенска разрешили открыться с 25 июня
Фото: pixabay.com

В Приамурье на заседании оперативного штаба принято решение о возобновлении работы спортивных организаций в Благовещенске и ряде других объектов. Открыть двери спортклубы и фитнес-центры областного центра смогут с 25 июня. Соответствующее распоряжение в пятницу, 19 июня, подписал губернатор Приамурья.

«Более 10 дней назад нами было принято решение о возобновлении работы учреждений спорта по всей территории области за исключением Свободного и Благовещенска. Работа проводится эффективно, с соблюдением профилактических мероприятий», – отметил Василий Орлов.

Также с 25 июня разрешена работа бассейнов, кроме тех, что расположены в Благовещенске и Свободном. Министерство по физической культуре и спорту области и администрация города Благовещенска должны взять на особый контроль деятельность учреждений и разрешать их открытие только после соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

С 25 июня в парках, кроме Благовещенска и Свободного, начнут работу аттракционы. Глава региона отметил, что для конкретной территории могут быть приняты свои ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

На заседании штаба было подчеркнуто, что проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общепите и заведениях торговли, которые проходят в городах и районах, показали, что в областном центре контроль за работой общепита организован не на должном уровне, не всегда соблюдается масочный режим в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Предлагаю в меры поддержки наиболее пострадавших отраслей внести ограничение по выплатам субсидий, если у организации есть взыскания за нарушение правил работы в период распространения коронавирусной инфекции», – сказал глава области.

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#коронавирус #спорт

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    1 час назад

    Когда откроют садики в Благовещенске?

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    ДА!

  • full

    full
    1 час назад

    freeslim

    Когда откроют садики в Благовещенске?



    Дежурные группы особо и не закрывали.

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