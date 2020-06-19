На завершение берегоукрепления Амура и Зеи требуется почти 3 миллиарда рублей

Минвостокразвития выделит средства на продолжение реконструкции и строительства набережной Амура. Работы на новом участке скоро начнутся. А на обустройство набережной реки Зеи около 400 миллионов выделил областной бюджет.

«Обустройство набережных в Благовещенске в первую очередь ведется для защиты города от регулярных паводков. Чтобы комплексно завершить берегоукрепление, необходимо порядка 2,9 миллиарда рублей. И мы совместно с коллегами из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики решаем эту задачу. Из областного бюджета выделено порядка 400 миллионов на обустройство участка набережной реки Зеи в районе строительства нового моста. 173 миллиона выделено в рамках единой субсидии, предусмотренной на развитие точек экономического роста, на завершение участка набережной Амура в районе улицы Нагорной. Оба объекта будут завершены в течение этого и следующего годов», – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Проект «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур» воплощается в жизнь с 2008 года. По нему предусмотрена реконструкция набережных Амура и Зеи на десяти участках общей протяженностью 8 тысяч 89 метров. Это серьезное гидротехническое сооружение, которое сдерживает реки и не позволяет затопить город, кроме того, оно стабилизирует русло рек в пределах города. Проект реконструкции набережной, разработанный в 2008 году, предполагает 10 участков. На сегодняшний день работы завершены на семи, два из которых профинансированы по линии Минвостокразвития в прошлом году. Это участок № 8 и № 9, длиной 491 и 704 метра соответственно. В этом году Минвостокразвития выделит 173 миллиона рублей на участок № 5 – от улицы Больничной до переулка Пограничного.

Финансирование осуществляется в рамках Плана социального развития центров экономического роста. Заседание президиума правительственной комиссии, на которой будет одобрено выделение федеральных денег, состоится 19 июня, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в этом году продолжится берегоукрепление реки Амур. На участок набережной от улицы Больничной до переулка Пограничного Минвостокразвития выделит 173 миллиона рублей. В этом году началась реконструкция участка набережной Зеи между судостроительным заводом до улицы Октябрьской.