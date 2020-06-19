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сегодня, 16:46 1

На Амурском ГПЗ снова выросло число заболевших

На Амурском ГПЗ снова выросло число заболевших
Фото: vk.com/amurgpz

Губернатор Амурской области после заседания оперативного штаба по коронавирусу сообщил о ситуации на стройке газоперерабатывающего завода под Свободным. За два дня на строительной площадке федерального масштаба количество заболевших выросло на 12 человек.

Ситуацию на заводе глава региона охарактеризовал как контролируемую.

На Амурском ГПЗ сегодня 170 человек больных коронавирусом, 33 человека из них выздоровело. Губернатор добавил, что для оказания помощи больным приехали врачи из других регионов России.

«Привлечена серьезная группировка врачей – 74 человека, из которых 52 прилетели из Санкт-Петербурга и 22 из Башкирии, – сообщил Василий Орлов. – Все эти люди трудятся на площадке Амурского ГПЗ, развернут достаточный коечный фонд, обеспечено соответствующее медикаментозное сопровождение. Поэтому мы видим, что ситуация там находится под контролем».

17 июня генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев в программе «Простые вопросы» рассказал о том, что на Амурском ГПЗ заболевание COVID-19 диагностировано у 158 человек. При этом 25 человек выздоровели.

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#губернатор #коронавирус #медицина #областная власть #Свободный

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    23 минуты назад

    Что-то многовато для всего лишь 170 человек не?

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