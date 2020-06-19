Мэра областного центра Валентину Калиту могут наградить медалью за заслуги перед Благовещенском. То, что документы об этом направлялись в городскую Думу, в программе «Простые вопросы» подтвердил председатель комитета по местному самоуправлению гордумы Юрий Грошев. Также было озвучено, что имя нового мэра Благовещенска должны огласить в Благовещенской городской Думе 23 июля. Именно в этот день там должно состояться тайное голосование.

«23 июля заканчивается срок полномочий у действующего мэра Благовещенска, и мы утвердили состав конкурсной комиссии, которая будет рассматривать кандидатов на должность мэра… Выбирали людей, которые работают в разных сферах, разных профессий – это и директора школ, и врачи, и городской избирком, и представители бизнеса. Все-таки будущий градоначальник обязан ориентироваться во всех сферах, – так Юрий Грошев объяснил состав комиссии, в которую в целом вошли 10 человек. – С 20 июня по 9 июля граждане, которые считают, что достойны поучаствовать в конкурсе, имеют право подать документы в соответствии с положением».

На втором этапе конкурса комиссия из числа всех кандидатов отберет не менее двоих и представит этих претендентов для голосования в городскую Думу. «23 июля на внеочередном заседании депутаты путем тайного голосования должны выбрать из не менее чем двух кандидатов мэра города. Победитель должен набрать не менее 16 голосов», – отметил Юрий Грошев. Действующий мэр также может подать документы для участия в конкурсе, а сама процедура не повлечет трат из бюджета, добавил он.

«Как вы можете оценить 5 лет у власти Валентины Сергеевны?» – поинтересовалась ведущая Ольга Канюшкина.

«Это довольно интересный период, не могу сказать, что простой. За это время был и хорошее, и плохое. И наводнение, и другие природные катаклизмы. Но в целом моя точка зрения, что Валентина Сергеевна со своими обязанностями справилась на твердую "четверку". На "пятерку", наверное, как в школе говорят, даже учитель не знает предмет», – ответил Юрий Грошев.

Также в программе затронули предложение наградить Валентину Калиту. «Правда, что планируется вынести вопрос на думу о награждении Валентины Сергеевны за заслуги перед Благовещенском?», – спросила ведущая. «Правда. Городская администрация направила в гордуму документы о рассмотрении данного вопроса. Но ввиду коректировки документальной части данная заявка была отозвана, пока ничего не могу прокомментровать по данному вопросу», – ответил председатель комитета.

Подробнее – в «Простых вопросах».