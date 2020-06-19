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Валентину Калиту могут наградить медалью за заслуги перед Благовещенском

Валентину Калиту могут наградить медалью за заслуги перед Благовещенском

Мэра областного центра Валентину Калиту могут наградить медалью за заслуги перед Благовещенском. То, что документы об этом направлялись в городскую Думу, в программе «Простые вопросы» подтвердил председатель комитета по местному самоуправлению гордумы Юрий Грошев. Также было озвучено, что имя нового мэра Благовещенска должны огласить в Благовещенской городской Думе 23 июля. Именно в этот день там должно состояться тайное голосование.

«23 июля заканчивается срок полномочий у действующего мэра Благовещенска, и мы утвердили состав конкурсной комиссии, которая будет рассматривать кандидатов на должность мэра… Выбирали людей, которые работают в разных сферах, разных профессий – это и директора школ, и врачи, и городской избирком, и представители бизнеса. Все-таки будущий градоначальник обязан ориентироваться во всех сферах, – так Юрий Грошев объяснил состав комиссии, в которую в целом вошли 10 человек. – С 20 июня по 9 июля граждане, которые считают, что достойны поучаствовать в конкурсе, имеют право подать документы в соответствии с положением».

На втором этапе конкурса комиссия из числа всех кандидатов отберет не менее двоих и представит этих претендентов для голосования в городскую Думу. «23 июля на внеочередном заседании депутаты путем тайного голосования должны выбрать из не менее чем двух кандидатов мэра города. Победитель должен набрать не менее 16 голосов», – отметил Юрий Грошев. Действующий мэр также может подать документы для участия в конкурсе, а сама процедура не повлечет трат из бюджета, добавил он.

«Как вы можете оценить 5 лет у власти Валентины Сергеевны?» – поинтересовалась ведущая Ольга Канюшкина.

«Это довольно интересный период, не могу сказать, что простой. За это время был и хорошее, и плохое. И наводнение, и другие природные катаклизмы. Но в целом моя точка зрения, что Валентина Сергеевна со своими обязанностями справилась на твердую "четверку". На "пятерку", наверное, как в школе говорят, даже учитель не знает предмет», – ответил Юрий Грошев.

Также в программе затронули предложение наградить Валентину Калиту. «Правда, что планируется вынести вопрос на думу о награждении Валентины Сергеевны за заслуги перед Благовещенском?», – спросила ведущая. «Правда. Городская администрация направила в гордуму документы о рассмотрении данного вопроса. Но ввиду коректировки документальной части данная заявка была отозвана, пока ничего не могу прокомментровать по данному вопросу», – ответил председатель комитета.

Подробнее – в «Простых вопросах».

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#выборы #гордума #закон #Простые вопросы

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Комментарии
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  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    2 часа назад

    Рукалицо

  • Let2020

    Let2020
    2 часа назад

    И отдельное "спасибо" ей за дорожную ситуацию в городе

  • Опаньки

    Опаньки
    2 часа назад

    Орден сутулого партизана, а не медаль...

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    К сожалению, мнение горожан о ее работе не будут учитывать ,

    за дороги, за уничтоженные (и униженные обрезкой) деревья...

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Это должна быть медаль "Джорджа Флойда".

    За время руководства Валентины Сергеевны в городе не погиб ни один чернокожий.

  • Иван Предыбайло

    Иван Предыбайло
    1 час назад

    А ей то за что?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Орденом "Дровосека"...Ущерб зеленым насаждениям соизмерим с лесным пожаром.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Наградить. Не препятствую.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

  • full

    full
    1 час назад

    Могу предоставить материал для медальки. Прямо от всего своего могучего организма.

  • домовенок

    домовенок
    48 минут назад

    Sergey_Korenev



    А вот это самый лучший макет для медали!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    27 минут назад

    Да что вы такие злые. Дадут Валюшечке медальку, человеку только радость и эндорфины.

  • Mainer

    Mainer
    15 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    Дадут Валюшечке медальку, человеку только радость и эндорфины.



    За ЧТО ей медаль?

    Ну вот реально, ЗА ЧТО?

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    15 минут назад

    За непогибших негров

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    9 минут назад

    Mainer

    Обыкновенный медвежонок

    Дадут Валюшечке медальку, человеку только радость и эндорфины.



    За ЧТО ей медаль?

    Ну вот реально, ЗА ЧТО?



    Медалька-это такая штучка металлическая круглой формы, которую вручат, а потом ты про неё забываешь. У меня где-то две валяются. Тут важен сам факт награждения. Человеку вручат медаль, он заулыбается и дольше проживёт. И мне кажется это прекрасно.

  • тт

    тт
    3 минуты назад

    К медалькам иногда премии прилагают...

  • ямщик

    ямщик
    15 секунд назад

    тт

    К медалькам иногда премии прилагают...



    Выдать. Не препятствую.

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