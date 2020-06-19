На покупку четырех комплексов для детской площадки Благовещенска выделено 11,4 миллиона

В областном центре Приамурья проводится аукцион на приобретение новых игровых комплексов для детской площадки в районе набережной. Уже через несколько дней состоятся торги. На приобретение четырех новых комплексов из бюджетов Амурской области и города Благовещенска выделено почти 11,5 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, на набережной реки Амур между улицами Пионерская и Шевченко должны появиться 4 новых игровых комплекса: «Лесной лагерь», «Сетка», «Многоугольник», «Ракета». Там же прописаны детальные требования к каждой из конструкций.

К примеру, в игровом комплекс «Лесной лагерь» должно быть не менее 8 строений, расположенных над уровнем земли на расстоянии от 1,8 метра до 6 метров; не менее 8 канатных переходов, соединяющих собою строения комплекса; не менее 3 горок-скатов; не мене 4 качелей; не менее 1 песочницы; не менее 3 зон для климбинга (скалолазания). Основные строения комплекса, согласно требований, должны представлять собой: 1 домик, 1 террасу с навесом, 1 открытую площадку, 1 центральную беседку с верандой по периметру, 4 башни.

В целом, среди требований к детским игровым площадкам: прочность, надежность, безопасность конструкции, отсутствие каких-либо элементов, которые могут нанести травму.

Применяемые материалы в процессе эксплуатации не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду; а также не должны вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при очень высокой или низкой температурах воздуха.

Не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся материалов; материалов чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения; новых материалов, свойства которых недостаточно изучены.

Аукцион состоится 22 июня. Начать выполнять контракт победитель должен в течение пяти дней со дня заключения контракта, а завершить работы – до 10 августа текущего года.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»).

Максимальная центра контракта – 11 401 358 рублей. Средства выделены за счет средств субсидии бюджета Амурской области, а также из бюджета Благовещенска: в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

Как ранее сообщало Амур.инфо, детский игровой городок на новом участке городской набережной появился в октябре 2017 года благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы на основании мнения горожан как раз и было направлено на благоустройство общественной территории на набережной.

Теперь на существующей детской площадке периодически проводят работы по ее улучшению. В частности, переделывали детский игровой комплекс посередине площадки. После того, как оттуда вывалился двухлетний ребенок там сделали ограждение. А после того, как на так называемой «паутинке» благовещенцы разглядели опасный дефект, снаряд и вовсе убрали с площадки.

В начале текущего года, руководитель Центра развития территорий Петр Стрелец в программе «Простые вопросы» рассказал, что площадка не подходит для детского отдыха, а резиновое покрытие на нем токсично. Однако покрытие нельзя заменить до конца 2022 года, так как не закончен гарантийный срок обслуживания этой площадки. Но добавлять новые объекты можно, такие как, к примеру, туалет и комнату матери и ребенка.

В 2018 году в Благовещенске побывал известный блогер Илья Варламов. Он серьезно раскритиковал детскую площадку на набережной и даже назвал ее одной из худших в мире.

В сентябре 2019 года состоялось публичное обсуждение, на котором благовещенские родители высказались по поводу дальнейшего развития площадки. Самыми популярными предложениями стали: установка туалета, теневых навесов, дополнительных перекладин на опасные участки и озеленение. При благоустройстве игрового городка предложения горожан обещали учесть.