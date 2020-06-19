Турецкое издание поженило Веру Брежневу и Владимира Зеленского

Фото: Стоп-кадр из фильма

В турецком издании Hurriyet вышла заметка, посвященная первой леди Украины Елене Зеленской. Правда, вместо нее на фото красовалась Вера Брежнева, которую, по всей видимости, приняли за супругу Владимира Зеленского.

Это фото, которое впору назвать скандальным, сделано во время съемок картины «Восемь лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева сыграли супругов. Турецкие журналисты не удосужились проверить эту информацию, из-за чего и произошел казус. Пользователей Сети этот казус сильно развеселил. «То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленскую подвинула. Разлучница!» – иронизируют русскоязычные пользователи.

Вера Брежнева пока инцидент не комментировала, пишет StarHit.

Тем временем Вера Брежнева уже много лет счастлива с продюсером Константином Меладзе.

Что касается семьи Зеленского, то недавно в его семье приключилась беда – с коронавирусом в больницу загремела его жена Елена. Близкие первой леди Украины надеются, что с ней все будет хорошо. Комментариев по поводу текущего состояния супруги Владимира Зеленского пока не поступало.