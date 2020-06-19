Открытие арт-объекта, розыгрыш подарков и концерт: Благовещенск готовится к празднованию Дня молодежи

В следующую субботу благовещенцы отпразднуют День молодежи. Городской отдел по делам молодежи уже запустил в своем инстаграм-аккаунте праздничный флешмоб «Молодежь УМЕЕТ!».

Чтобы поучаствовать в акции, нужно показать свои умения и таланты, записав об этом видеоролик и опубликовав его в Инстаграме с отметкой @molodblag28 и хэштегом #МолодежьБлгУмеет.

Также нужно передать эстафету друзьям. 27 июня с помощью генератора случайных чисел организаторы выберут трех участников, которым достанутся беспроводные наушники в качестве подарка.

Основные мероприятия, посвященные празднику, начнутся в городе 26 июня. В 16:00 на платформе play.gamebrains.ru пройдет интеллектуальная игра-квиз «Че, самый умный?». Игру организует «Амурский Клуб Веселых и Находчивых «Лига «Союз». Победителей наградят подарками от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи.

В 17:00 состоится концерт «Молодежь ЗНАЕТ». В программе – мастер-класс скейтбордистов, файер-шоу, песни, танцы и другие номера. Перед каждым номером представители творческой молодежи будут рассказывать о самых интересных местах города. Концерт пройдет под слоганом: «Молодежь знает, узнай и ТЫ!» Выступление будет опубликовано и в инстаграм-аккаунте @molodblag28.

С 17:00 до 19:00 по городу будет ездить автомобиль с аудиосистемой. Благовещенцы услышат песни музыкальных групп и исполнителей – Дениса Букула, Натали Павловой, группы «Вегас» и группы Rondofamily. Также прозвучат песни в исполнении творческих коллективов ОКЦ.

В этот же день в Благовещенске молодые художники создадут арт-объект, посвященный Дню молодежи. Это будет картина на пленке. На 2 дня она украсит Городской парк.

Также в течение дня поздравительные видеоролики будут транслироваться на уличных экранах, на экранах, установленных в торговых центрах Благовещенска, и на автомобиле с LED экраном. Автомобиль побывает в нескольких районах города, в том числе около скейтпарка в районе ОКЦ, на парковке ТРЦ «Острова», в районе КПП у супермаркета «Дисконт», сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Празднику посвящена и молодежная акция «Голуби Мира». Она стартует в эти выходные в инстаграм-аккаунте @molodblag28. Организаторы опубликуют мастер-класс по изготовлению фигурки голубя. Желающим поучаствовать в акции, нужно мастерить своих голубей и выложить видео или фото со своей поделкой с хештэгом #ГолубиМира2020, отметив аккаунт @molodblag28. Участник акции с лучшей фигуркой получит приз от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.