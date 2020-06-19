В Приамурье удалось сократить коэффициент распространения COVID-19

19 июня в Благовещенске состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что удалось сократить коэффициент распространения COVID-19 (Rt) с 1,5 до 1,0.

«Наряду с этим, по территориям ситуация неоднозначна. Наиболее благополучная территория с коэффициентом распространения инфекции 0,4 – это Белогорск. На других административных территориях этот показатель колеблется от 4,9 в Тамбовском районе до 2,2 в Тынде. По-прежнему напряженная обстановка у нас сохраняется в Благовещенске и Свободном», – сообщила Ольга Курганова.

В виде пневмонии заболевание протекает в 40 % случаев – 224. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ – 43 %.

В целом недельная заболеваемость внебольничными пневмониями превышает среднемноголетний уровень. На 23 неделе было зарегистрировано 259 случаев, на 24 неделе – 270, на текущей, 25 неделе – 295.

«В целом ситуация на территории области остается напряженной. Эпидемиологический процесс характеризуется активной фазой с интенсивным распространением заболеваемости без прослеживания эпидемиологической связи в 20 % случаев. Мы должны продолжить работу по контролю исполнения распоряжения губернатора всеми задействованными структурами», – подчеркнула главный санитарный врач области.

Специалистами Роспотребнадзора продолжается проведение рейдовых проверок. Основные нарушения, которые выявляют, – отсутствие масок, контроля термометрии сотрудников, нарушение ограничений, которые установлены распоряжением губернатора, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 19 июня в регионе подтверждено 49 новых случаев COVID-19.