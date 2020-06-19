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В Амурской области выявлено 49 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявлено 49 новых случаев COVID-19
Фото: архив Амур.инфо

19 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Самый большой прирост дал Благовещенск.

В Благовещенске выявлено 28 новых случаев коронавируса, в Свободном – 8, в Тынде – 4, в Тамбовском районе – 4, в Ивановском районе – 3, в Белогорске – 1, в Благовещенском районе – 1.

Темп прироста за последние сутки составил 4,1 %.

Таким образом, по состоянию на 19 июня в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 1 230 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 155,69 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44,6 %, ОРВИ – 34,3 %, бессимптомная форма – 21,1 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,2 %.

427 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 599 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2 570 человек, в изоляторах – 29 человек.

По состоянию на 19 июня проведено 85 247 исследований на COVID-19. В том числе 31 906 исследований (37,4 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Маруська@666

    Маруська@666
    1 час назад

    Как мило ))) Как раз пора открыть тренажерки. И кстати, а почему тогда кафе не открывают?

  • Tуман

    Tуман
    53 минуты назад

    Маруська@666

    Как мило ))) Как раз пора открыть тренажерки. И кстати, а почему тогда кафе не открывают?



    Потому что Вася ходит в тренажёрку

  • Кокошин Эль

    Кокошин Эль
    51 минута назад

    Tуман
    Маруська@666

    Как мило ))) Как раз пора открыть тренажерки. И кстати, а почему тогда кафе не открывают?



    Потому что Вася ходит в тренажёрку


    Триггернуло вас на Васе?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    44 минуты назад

    ХВАТИТ В ГПЗ регистрировать у нас!!!

  • Sparky

    Sparky
    20 минут назад

    Ахаха, пора открывать кафе и тренажерки! В некоторых селах/городах нету самоизоляции. В Благовещенске много людей, но им не дают штрафы.

    Отлично))

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