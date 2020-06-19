В Приамурье регламентируют деятельность реабилитационных организаций для наркозависимых

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание антинаркотической комиссии Приамурья. На заседании рассмотрели вопрос о реализации муниципальными образованиями области мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

«В 2020 году были выявлены очаги произрастания конопли на общей площади 1 702,17 гектаров. Наибольшее количество очагов конопли выявлено в Михайловском (252 гектаров), Серышевском (175,6 гектара), Тамбовском (163 гектара), Мазановском (162,9 гектара), Ивановском (159,5 гектара), Константиновском (150 гектаров), Октябрьском (141,6 гектара), Ромненском (112 гектаров) районах. Планируется уничтожить химическим способом (наиболее эффективным) 1021,78 гектара (60,1 %), механическим способом – 464,84 гектара (27,3 %), ручным способом - 203,05 гектара (11,9 %), путем вовлечения в сельскохозяйственный оборот 12,5 гектара (0,7 %)», - рассказал первый заместитель министерства сельского хозяйства Приамурья Сергей Адаменко.

Для проведения мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли химическим способом приобретены гербициды, как сплошного действия, так и контактного действия.

Еще один рассмотренный вопрос касался комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Как рассказала министр социальной защиты региона Наталья Киселева, такая работа в Амурской области ведется как государственными, так и негосударственными организациями.

Госучреждениями в ведении минсоцзащиты региона осуществляется такая работа, как распространение наглядных агитационных буклетов, направленных на профилактику наркомании и токсикомании, организация тематических лекций, проведение с семьями, находящимися на учете, информационных кампаний, индивидуальной профилактической работы по формированию здорового образа жизни, индивидуальных бесед с психологом. А также - предоставление консультационных, юридических услуг в рамках оказания срочной помощи, оказание социального сопровождения.

Реабилитация и ресоциализация также осуществляется социально ориентированными некоммерческими организациями. Для них предусмотрены субсидии. Так, один из центров находится в Ивановском районе коечная мощность организации составляет 50 койко-мест. В организации проходят реабилитацию 30 граждан. Победителем конкурсного отбора в 2019 и 2020 годах году, общий объем субсидии на реализацию проектов составил более 400 тысяч рублей.

Вместе с тем было отмечено: в подобных организациях не в полной мере соблюдается национальный стандарт ведения деятельности, могут нарушаться права граждан. Имеется слабый контроль. Были случаи возбуждения уголовных дел, вызвавших резонанс. Для решения проблемы планируется создать рабочую группу, куда войдут специалисты в разных сферах. Намечена организация встреч с представителями СОНКО. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос лицензирования этих организаций.

«Полностью согласен с тем, что нам нужно решать эти вопросы, они актуальны. В рамках деятельности рабочей группы, а также министерством соцзащиты будет создан план работы в этом направлении с необходимым финансированием», - отметил губернатор Василий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.