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Медработники Тынды в защитной экипировке стали героями видеоклипа

Медработники Тынды в защитной экипировке стали героями видеоклипа
Фото: кадр видео

В Тынде создали видеоклип, героями которого стали сотрудники инфекционного госпиталя Тындинской больницы. На кадрах – рабочие будни этих людей. Они облачены в защитную экипировку, призванную предотвратить заражение коронавирусом.

Песня, звучащая в видеоклипе, – переделанный вариант композиции «Понимаешь» поп-группы «Фабрика».

  1. Понимаешь, быстро все произошло,
  2. Понимаешь, этот вирус всем назло.
  3. Ты же знаешь, просто нам не повезло,
  4. Поскорей бы все прошло, понимаешь? – такими словами начинается видеоролик.

Как отметила в разговоре с ИА «Амур.инфо» врач инфекционного отделения Мария Русецкая, клип приурочен ко Дню медицинского работника, который отмечается в России 21 июня.

Амурские медики отметят профессиональный праздник на боевом посту. В 52 организациях здравоохранения региона трудятся 3 619 врачей, 7 757 средних медработников, 3 029 работников младшего медперсонала. В структуре медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению, 23 участковые больницы, 56 амбулаторий, 315 фельдшерско-акушерских пунктов, 64 домовых хозяйства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#здоровье #коронавирус #музыка #Тында

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