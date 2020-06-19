Амурский фермер помогает бездомным и инвалидам

В Серышевском районе 34 человека, нуждающиеся в помощи, получили реабилитацию в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Кайзера. Оно находится в селе Воронжа и получает финансовую поддержку, в том числе грантовую.

На площади почти в 600 гектаров пять лет назад руководитель приюта «Надежда» организовал ферму, чтобы помогать амурчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На строительство КФХ, покупку сельхозоборудования, птицы и скота мужчина потратил 1,2 миллиона рублей грантовых средств, которые он получил как начинающий фермер от областного министерства сельского хозяйства на создание и развитие своего хозяйства. Теперь на ферме есть 100 овец, 30 коров герефордской породы, 40 свиней, более 500 гусей. Животных растят для продажи мясной продукции.

Ухаживают за хозяйством 34 человека. Это граждане, которым помог реабилитироваться Александр Кайзер. Нуждающихся амурчан, которые остались без крыши над головой, он решил приютить здесь же и дать им работу на ферме.

«Кроме животноводства мы занимаемся здесь растениеводством. Высаживаем 100 гектаров сои и 200 гектаров овса, а также овощи. Ферма, организованная на грантовые средства, включает в себя 3 свинарника, 2 коровника, инкубационный цех, хозяйственные постройки, мужские и женские общежития, а также пять отдельных домов для семей. Здесь проживают амурчане в возрасте от нескольких месяцев до 85 лет», - рассказал Александр Кайзер.

КФХ позволило Александру Кайзеру помогать большему количеству людей. Приют «Надежда» он организовал 15 лет назад. Главный центр находится в городе Белогорске, где проживают 76 человек. В Благовещенске несколько лет назад открылся приют-хоспис, где находятся 50 человек, в основном пожилые и тяжелобольные.

«В среднем через приют “Надежда” в год проходит 400-500 человек. За 15 лет здесь помогли более чем 2 тысячам амурчанам. Поддержку оказывают не только региональные власти, но и городские. Администрация Благовещенска в прошлом году выделила субсидию приюту в размере 150 тысяч рублей», - прокомментировал Александр Кайзер.

Развивать КФХ и дальше помогать людям фермер планирует на грантовые средства. Весной этого года Александр Кайзер хочет снова поучаствовать в конкурсе на получение гранта от областного министерства сельского хозяйства.

В прошлом году гранты получили 17 КФХ и 3 семейные животноводческие фермы. Получено было 72,9 миллиона рублей из средств областного и федерального бюджетов.

В этом году запланировано по этому направлению 79,6 миллиона рублей.

Региональные власти стараются поддержать сельское хозяйство в области и помогают фермерам его развивать. Для этого предусмотрены различные субсидии, например, на уплату страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также фермерам полагается возмещение затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».

Помогают амурчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в социальных учреждениях области. На территории Приамурья находятся 13 круглосуточных учреждений: Благовещенский дом-интернат, Благовещенский и Свободненский специальный дом для одиноких престарелых «Ветеран», Архаринский и Райчихинский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Октябрьский специальный дом для одиноких престарелых, Серышевский спецдом для одиноких престарелых «Милосердие», пансионат «Приозерье» для престарелых и инвалидов (интернат), Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения и 4 психоневрологических интерната (Усть-Ивановский, Белогорский, Мухинский и Мазановский).

Количество мест для проживания в домах-интернатах и психоневрологических интернатах составляет 2056. Количество квартир в домах престарелых – 272, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.