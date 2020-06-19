Благовещенца, которого укусил клещ, не сразу обеспечили иммуноглобулином

Жителя Благовещенска, которого укусил клещ, не смогли сразу обеспечить противоклещевым препаратом – иммуноглобулином. Помощь ему была оказана только после того, как обращение по этому поводу поступило в Амурский областной союз женщин.

«Было обращение от мужчины, которому не смогли сразу оказать помощь ввиду отсутствия иммуноглобулина. С этой проблемой мы вышли на министерство здравоохранения. Минздрав дозу доставил в городскую больницу, в травмпункт, где человеку была оказана помощь. Сейчас вопрос в том, что мы относимся к эндемичной зоне в части энцефалитного клеща, и у нас нет запаса иммуноглобулина. Когда невозможно установить, человека укусил энцефалитный клещ или нет, прежде всего ему вводится иммуноглобулин. Поэтому мы направили обращение в прокуратуру и попросили провести проверку исполнения законодательства», – поясняет председатель Амурского областного союза женщин Жаккелина Орлова.

В пресс-службе амурской прокуратуры пояснили, что обращение в надзорный орган действительно поступило, зарегистрировано 18 июня. Организована проверка.

«Общий срок проведения проверки – 30 дней. Но там, где речь идет о массовом нарушении прав граждан, мы стараемся проводить проверки в максимально сокращенные сроки», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, по факту многочисленных обращений о нехватки в регионе вакцины для профилактики и лечения клещевого энцефалита региональное отделение ОНФ направило письмо на имя зампредседателя правительства области Юлии Рябининой.

«К нам очень много поступает обращений от жителей региона, от общественных организаций, в том числе, к нам обратился областной союз женщин. Человека укусил клещ, а ему говорят: "Поезжайте в аптеку, купите, мы вас уколем". Человек поехал по аптекам и нигде не нашел, и это случай не единичный. И вакцину люди не могут найти, чтобы привиться, так как опасаются энцефалита. Обращения поступали из Архаринского, Бурейского, Зейского, Магдагачинского районов, из Благовещенска.

В течение недели нам поступали сигналы, а когда уже непосредственно 17 июня утром к нам поступило обращение, мы поняли, что этот вопрос уже нужно поднимать, проблема стоит уже остро. Может быть, эта вакцина есть, но не так перераспределена, ждем ответа по нашему обращению. Но я считаю, коль многие наши территории эндемичны по клещевому энцефалиту, то доступ к вакцине и иммуноглобулину должен быть обеспечен. Поэтому мы попросили проработать варианты решения этой проблемы и оперативно урегулировать сложившуюся ситуацию», – сообщила глава регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

Как писало Амур.инфо, согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, на начало июня в области было зарегистрировано 893 пострадавших от клещей, в том числе 304 ребенка. Было исследовано 480 клещей, выявлено 22 клеща, зараженных возбудителем боррелиоза, 3 клеща – вирусом клещевого энцефалита.

В Амурской области эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту считаются 16 территорий: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, а также города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и Углегорск.