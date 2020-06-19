В Амурской области стартовал конкурс социально значимых поступков «Поступки и люди-2020»

В Амурской области 19 июня стартовал конкурс социально значимых поступков жителей Амурской области «Поступки и люди». Прошло первое заседание рабочей группы проекта, начался прием заявок.

Конкурс проводится Общественной палатой Амурской области совместно с правительством Амурской области и Агентством развития гражданского общества Амурской области во второй раз. Он уже получил статус самого «народного», ведь заявку на участие может подать каждый желающий амурчанин. Нужно рассказать о добром поступке или о семье, которая достойна уважения.

«Пандемия COVID-19 показала, что у нас в регионе добровольчество развито значительно шире, чем можно было предполагать. Считаю важным, что проект “Поступки и люди” на этом делает в 2020 году акцент. Конкурс интересен амурчанам реализацией потребности гордиться своими земляками, в прошлом году его география была достаточно широкой: участники были из всех городов и районов Приамурья. Хочу отметить работу региональных СМИ по “Поступкам и людям”, которые активно рассказывают о проекте, популяризируют его, тем самым помогают организаторам достичь цели проведения конкурса – формирования позитивных ценностных ориентиров на основе примеров жителей Амурской области, совершивших социально ответственные поступки», – прокомментировал старт конкурса губернатор Амурской области Василий Орлов.

В конкурсе заявлено пять номинаций:

«Во имя жизни» – спасение жизни другого человека или группы людей; предотвращение преступлений, аварий и иных чрезвычайных ситуаций,

«Гражданская позиция» – реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Амурской области,

«Забота о людях» – волонтерская, добровольческая деятельность, поддержка нуждающихся в помощи,

«Большое сердце» – значительная забота об усыновленных или удочеренных детях,

«Семейные ценности» – многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, «золотые» семьи.

«В конкурсе 2019 года приняло участие большое количество амурчан, например, в голосовании приняло участие боле 120 тысяч жителей области, – сказал на первом заседании рабочей группы по проведению конкурса председатель Общественной палаты Амурской области Владимир Валентинович Седов. – Это говорит о том, что проект интересен. Об этом же говорят и обращения амурчан, поступающие в адрес Общественной палаты. Поэтому принято решение проводить конкурс и в этом году, но расширить его номинации».

Впервые в этом году вводится две особых номинации: «Повод гордиться» и «Мы вместе». Их суть – ответ на актуальные вызовы нынешнего времени. В 2020 году таким вызовом стала пандемия COVID-19.

«Повод гордиться» - медицинские работники Амурской области, спасающие людей от COVID-19 в период пандемии, внесшие личный вклад в предупреждение распространения болезни,

«Мы вместе» - волонтерская деятельность организаций и граждан, чей поступок характеризуется высокой значимостью оказанной помощи в период пандемии COVID-19.

«Мы думаем, новые номинации заинтересуют и самих потенциальных номинантов – медиков, которые непосредственно лечат людей от COVID-19, и волонтеров, помогающих пережить это страшное время наиболее уязвимым категориям населения, - сказала Ольга Мажарова, член рабочей группы по проведению конкурса «Поступки и люди-2020», председатель Комиссии по повышению качества жизни населения и социальной поддержке граждан, инициатор учреждения специальной номинации «Повод гордиться» в конкурсе «Поступки и люди» 2020. – Выдвигать для участия в конкурсе кандидатов в этих номинациях могут и трудовые коллективы, и члены семей».

Строгое соответствие критериям не является обязательным, главное, чтобы поступок был действительно значимым.

На первом этапе с 19 июня по 11 августа 2020 года все желающие могут подать заявку в выбранной номинации в отношении себя, своего родственника, знакомого или коллеги. Выдвигать номинантов могут как физические лица, так и организации. Заявки принимаются на электронный адрес op-adm@mail.ru с пометкой «Поступки и люди» и на бумажном носителе в Общественной палате Амурской области.

После завершения первого этапа все собранные заявки будут переданы на этап народного голосования. Оно продлится с 14 августа по 14 октября. По итогам в каждой номинации будет определен один победитель, который получит ценный приз и диплом конкурса в рамках торжественной церемонии в ноябре этого года.

Инициатор конкурса «Поступки и люди» – аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, координатор на окружном уровне НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока», проекты реализуются в субъектах ДФО организациями при поддержке органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.