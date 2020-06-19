Амурчанин не может расплатиться с больницей в Японии

Жена амурчанина, который перенес сложнейшую операцию в Японии, договавриается о продолжении его лечения в России – Андрея Полякова согласились принять в приморскую и новосибирскую больницы. Но на родину он пока не может вернуться.

Как сообщало Амур.инфо, благовещенец Андрей Поляков в марте 2020 года отправился в командировку в Японию. Проработав меньше месяца, мужчина заболел. Ему сделали очень сложную операцию в городе Куки. Теперь амурчанину необходимо оплатить счета за услуги и решить вопрос с дальнейшим лечением.

Супруга Андрея Елена и его друзья собирают деньги, чтобы расплатиться с японской клиникой. Первоначально счет составил примерно 7,5 миллиона рублей. На данный момент благодаря помощи людей его удалось сократить до 4 миллионов 700 тысяч. Это позволило Андрею Полякову выписаться из больницы и получить на руки медицинские документы.

В судьбе россиянина принимают участие российские эмигранты. Елена Заярная и ее сестра Диана Танака собирают деньги и пытаются оформить медицинскую страховку. Если это получится, то вторую операцию Андрею проведут в Японии.

Сейчас Андрей снимает жилье недалеко от больницы. Его выписали под гарантию, которую дали Елена и Диана. Сначала такие гарантии давало российское посольство, но, по словам волонтеров, оно больше не помогает гражданину РФ. Будут ли к волонтерам судебные претензии, если деньги собрать не получится, они не знают. По словам Елены, другого выхода из ситуации в тот момент не было.

«Посольство и российские власти в судьбе Андрея никакого участия не принимают. Даже моральной помощи нет, как будто они даже не знают об этой истории, – рассказала Елена Заярная корреспонденту Амур.инфо. – Деньги на выплату долга здесь собирает русская община, проживающая в Японии, также нам помогают японцы. Все по-разному, кто чем может: есть мама-одиночка, которая перевела 500 иен, и есть японец, который сразу перевел тысячу долларов. У нас в группе есть люди не только русской национальности, откликнулись самые разные представители постсоветского пространства, в том числе и мусульманская община».

О ситуации, в которую попал Андрей Поляков, Елена узнала от друга амурчанина, который состоит в одной группе в социальных сетях.

«Я связалась с Андреем и убедилась, что ситуация настоящая, что это не фейк, не мошенничество, – рассказала Елена. – Мы с сестрой на следующий день поехали в больницу, познакомились с Андреем, взяли у него интервью для своего канала на YouTube. Сейчас встречаемся с Андреем почти каждый день. Он чувствует себя неплохо. 12 июня у него был день рождения, мы приехали его поздравить».

В Амурской области спасением Андрея Полякова занимается другая Елена – жена амурчанина.

9 июня у него была возможность прилететь во Владивосток, но женщины решили не рисковать: Андрей мог не перенести перелета. У него в Японии обнаружили аневризму головного мозга. Кроме того, существует и угроза заражения коронавирусом, с которой ослабленный организм больного мог не справиться. А после возвращения ему пришлось бы провести две недели в обсерваторе на карантине.

«Я пытаюсь через министерство здравоохранения каким то образом добиться того, чтобы его по прилете во Владивосток можно было разместить в Медицинском центре ДВФУ на Русском острове, чтобы его там обследовали, и на основании этого обследования мы бы направили документы на квоту, – объяснила супруга Андрея Полякова Елена. – Мне пришел ответ и из НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина (учреждение находится в Новосибирске – Прим. ред.), что они готовы нас принять. Была озвучена стоимость лечения – около миллиона рублей – это только аневризма или получение квоты. Если нам придется возвращаться в Россию, то мы предпочитаем этот вариант. (…) С областным минздравом были у меня переговоры, но они пока никакого ответа не дали».

Амур.инфо обратилось с запросом в министерство здравоохранения по этому поводу.

Сейчас Елена также собирает деньги в России и делает переводы в Японию. В больнице составили график погашения долга, по которому нужно возвращать по 700-800 тысяч рублей ежемесячно, но Поляковы честно признались, что не в состоянии платить такие суммы. Тогда японцы согласились принимать деньги по мере поступления.

Сейчас Андрей Поляков находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, если получится оформить медицинскую страховку в Японии, появятся шансы спасти ему жизнь, но для этого нужно расплатиться с долгом. В то же время его готовы принять медицинские учреждения в России, но пока нет возможности вернуться, минуя двухнедельный карантин, который может стать роковым для амурчанина.

Амур.инфо публикует реквизиты, по которым неравнодушные амурчане могут помочь Андрею Полякову:

Валюта получаемого перевода: рубли (RUB)

Получатель: Полякова Елена Игоревна

Номер счета: 40817810203001034882

Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040813608

Корр. счет: 30101810600000000608

ИНН: 7707083893

КПП: 280102001

SWIFT-код: SABRRUMM

Карта Сбербанка

5332 0580 2451 7290

Получатель Полякова Елена Игоревна

89622857283 мобильный банк

Подключена к системе быстрых платежей, можно переводить с других банков, которые в этой системе без комиссии