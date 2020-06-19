В Приамурье в Сковородинском районе начали ремонтировать дома ветеранов

В Сковородинском районе Амурской области начали ремонтировать жилье ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Программа является частью региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области».

В Сковородинском районе Амурской области начали ремонтировать жилье ветеранов Великой Отечественной войны. Программа является частью региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области».

В рамках программы Сковородинскому району выделили 1,2 миллиона рублей из областного бюджета и 300 тысяч рублей из бюджета района на ремонт жилья ветеранам в этом году.

Работы завершились в 2 жилых помещениях. Их привели в порядок до распространения коронавирусной инфекции. Всего их отремонтируют 11 в городе Сковородино, посёлке городского типа Ерофей Павлович, сёлах Солнечное, Джалинда и Талдан.

Всего на территории Сковородинского района проживают 1 участник Великой Отечественной войны, 17 вдов ветеранов, 37 тружеников тыла и 1 узник концлагерей.

В этом году более 400 амурских ветеранов и приравненных к ним категорий амурчан Великой Отечественной войны будут жить в обновлённых квартирах. Все работы должны завершить к сентябрю. Ремонт жилых помещений проходит в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области».

Ремонтные работы, которые проходят в домах и квартирах ветеранов разнообразные: замена и ремонт кровли, установка сантехники, покраска стен, замена полов и установка новых окон и дверей. В некоторых домах строителям предстоит заменить печи. Этот вид работ запланирован на летнее время.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Кроме этого, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллиона рублей.

По указу президента страны Владимира Путина в апреле – мае 2020 года все категории ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны будет выплачено 75 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны из числа узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто будет выплачено 50 тысяч рублей.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2 218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, сообщает пресс-служба Амурской области.