Губернатор Василий Орлов поздравил амурских медиков с профессиональным праздником

Губернатор Амурской области поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником. Он рассказал о состоянии амурской медицины и планах по ее развитию, а также вручил награды лучшим работникам.

Накануне праздника губернатор по видеоконференции принял участие в планерном совещании с руководителями медицинских учреждений области.

«Мы сегодня в новом режиме проводим встречу в преддверии вашего профессионального праздника, – отметил Василий Орлов. – Ситуация во всем мире в связи с новым вирусом непростая. Это и новый вызов, но и в будущем – и новые возможности для всей системы здравоохранения. После пандемии, я уверен, в здравоохранение придут дополнительные инвестиции в науку, в медицинское образование, оборудование. Наша страна выдерживает современное испытание достойно. Наша система здравоохранения к пандемии оказалась значительно более подготовлена по сравнению с другими государствами».

Губернатор рассказал, что на борьбу с коронавирусом в Амурской области направлено 600 миллионов рублей средств федерального и областного бюджетов. На эти деньги приобретено медицинское оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, произведены выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам.

«Кроме того, мы погасили кредиторскую задолженность учреждений здравоохранения, которая возникла в связи с отменой плановых госпитализаций. Для этого дополнительно выделили из областного бюджета 232 миллиона рублей», – сообщил Василий Орлов.

Глава региона рассказал и о планах развития здравоохранения Амурской области. На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в этом году предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.

На эти деньги в 12 районах будет заменено 26 ФАПов, оснащённых новым медицинским оборудованием. На это направлено 570 миллионов рублей. Будет приобретено 16 мобильных медицинских комплексов 255 миллионов рублей.

«Главное – не только приобрести комплексы, а наладить их работу. За каждым медицинским комплексом должны стоять специалисты, мы это понимаем. Наша задача – охватить медицинскими осмотрами людей, которые живут в удалённых уголках области. Новые мобильные комплексы позволят более качественно проводить диспансеризацию, и, как следствие, на ранних стадиях ставить диагнозы сложных заболеваний», – отметил глава региона.

В этом году планируется отремонтировать все детские поликлиники. Эта работа идёт в графике. Отставание может быть только по одному объекту – поликлинике в городе Райчихинск. Она, скорее всего, будет завершена в 2021 году.

Во всех детских поликлиниках и поликлинических отделениях учреждений здравоохранения будут внедрены «новые модели» в рамках бережливого производства. Выделены средства на проведение капитального ремонта хирургического корпуса Тындинской больницы 180 миллионов рублей. Работы начнутся в этом году.

Кроме того, 40 миллионов рублей выделено на изготовление проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов взрослых поликлиник – № 2 Благовещенска, в Зее и Тамбовке. Ремонтные работы в рамках «Бережливого производства» взрослых поликлиник будут начаты в 2021 году.

В 2020 году будут переоснащены медицинским оборудованием первичные сосудистые отделения в Свободном, Райчихинске, Зее на сумму 74 миллиона рублей.

Продолжаются мероприятия по переоснащению онкологического диспансера почти 300 миллионов рублей.

В этом году планируется создать 5 центров амбулаторной онкологической помощи с целью раннего выявления онкологических заболеваний. За счёт средств областного бюджета будет выделено 25 миллионов рублей на приобретение оборудования. Параллельно ведётся работа по станции переливания крови.

Проводятся мероприятия по обновлению автомобильного парка скорой медицинской помощи. В 2020 году по линии Минпромторга уже получено 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С». Кроме того, будет приобретено за счёт средств областного бюджета 20 автомобилей «Нива» и 15 автомобилей УАЗ. За счёт средств спонсорской помощи по линии НИПИГАЗ в Свободненскую больницу поставлено 3 автомобиля скорой медицинской помощи.

«Всё, о чем я сказал, не будет работать без вас, без профессионалов, которые сейчас находятся «на передовой». Я понимаю, насколько тяжёлая сейчас работа, особенно в больницах в «красных зонах», где работают с больными новой коронавирусной инфекцией. Мы вас благодарим, верим в ваш профессионализм», – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Также в преддверии празднования Дня медицинского работника глава региона Василий Орлов лично вручил государственную награду врачу Амурской областной детской клинической больницы Эдуарду Карловичу Герценбергеру. Указом президента РФ ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Кроме того, благодарственными письмами губернатора были отмечены 5 медработников. «Мы не стали приглашать сюда этих людей по санитарно-эпидемиологическим требованиям», – пояснил Василий Орлов.

Благодарственные письма губернатора «За большой вклад в дело охраны здоровья населения Амурской области, высокий профессионализм, добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с Днем медицинского работника» будут переданы в медицинские учреждения и в торжественной обстановке вручены:

– Мордовской Елене Владимировне – врачу скорой медицинской помощи города Благовещенска;

– Абдуллиной Алине Альбертовне – заведующей пульмонологическим отделением № 3 инфекционного госпиталя врачу-пульмонологу Благовещенской городской клинической больницы;

– Нициевской Лилии Сергеевне – заведующей инфекционным госпиталем - врачу - инфекционисту Амурской областной инфекционной больницы;

– Лебедевой Анне Владимировне – заведующей отделением - врачу терапевту приемного отделения Свободненской больницы;

– Масягиной Василине Анатольевне – медицинской сестре процедурной инфекционного отделения Тындинской больницы.

«Это не все награждения. Будут ещё и федеральные награды. Соответствующее предложение о награждении наиболее заслуженных и отличившихся врачей направил в Москву», – отметил Василий Орлов.

По информации пресс-службы правительства Амурской области.