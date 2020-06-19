В Амурской области для медиков в профессиональный праздник дадут «Белый концерт»

В Амурской области в День медика, который отмечается 21 июня, дадут «Белый концерт». Трансляцию организуют в 19 часов на сайтах и в социальных сетях.

В этом году этот праздник является особенно значимым не только в России, но и во всем мире – в связи с пандемией коронавируса врачи оказались на передовой борьбы с болезнью, ежедневно спасая тысячи человеческих жизней.

По традиции, для медиков будет концерт, но пройдет он в онлайн-формате. В нем примут участие артисты Амурской областной филармонии: заслуженные артисты Амурской области Борис Боровиков, Ирина Атакова, заслуженный работник культуры Амурской области Елена Беляева, солисты Владимир Браславский, Марина Горбачева, Ксения Атакова, Сергей Терехов, Дарья Кальней, Денис Лазин, Елена Агуленко, Анна и Павел Тряпкины, Юлия и Андрей Лиманские, Ульяна и Павел Кипаридзе. Ведущий – Илья Дементьев.

Трансляцию можно посмотреть 21 июня в 19:00 на канале Амурского областного телевидения, а также на официальных сайтах и в социальных сетях филармонии и министерства культуры и национальной политики области.

В преддверии профессионального праздника планируется необычное мероприятие «Стол заказов», участником которого может стать любой желающий. 21 июня в 12:00 около здания Благовещенской городской клинической больницы, расположенной по адресу: улица Больничная, 32, прозвучат поздравления на одной из самых громких машин Дальнего Востока. Из автомобиля с аудиосистемой в течение 1,5 часов будут звучать песни, а ведущий мероприятия зачитает полученные от горожан пожелания и поздравления. Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо отправить на номер телефона +7(929)477-53-47 через WhatsApp текст поздравления или благодарности медикам либо заказать понравившуюся композицию. Организует праздничное мероприятие Амурская областная филармония совместно с областным Домом народного творчества.