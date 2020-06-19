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Дождливый день: прогноз погоды в Амурской области на 20 июня

Дождливый день: прогноз погоды в Амурской области на 20 июня
Фото: Амур.инфо

20 июня в Амурской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман, дымка.

Ветер восточный, юго-восточный подует со скоростью 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9...14, при прояснении на севере – до плюс 2...7. Днем воздух прогреется до 18...23, в осадках – около 15.

В Благовещенске временами дождь. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью – плюс 12...14, днём – 21...23, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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