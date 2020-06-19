Калитка раздора: история с блокировкой входа в благовещенский двор получила продолжение

«У нас есть соседские дома, которые отгорожены забором, – 14/3 и 14/5, – рассказывает Юрий. – Обычно, если дома отгораживаются, они ставят ворота, плюс калитку для людей. У них стоят просто ворота без калитки, а калитка, получается, одна и вторая, – со стороны придомовой территории наших домов. То есть пешеходы могут зайти только с придомовой территории других домов. В связи с этим возникают всевозможные неудобства. Первое – это выгул собак. Люди, понятно, что у них там везде стоят камеры, все прекрасно, красиво, – у них другой территории просто физически нет, где выгуливать собак, кроме как на территории нашего дома. Это не проблема жильцов в большей степени, это проблема, скорее всего, старших домов, управляйки, которые не обеспечили калитку, выход на муниципальную территорию, на дорогу. Им в любом случае приходится ходить выгуливать собак на территорию нашего дома. Это массовый выгул. У них два выхода – один выход непосредственно на территорию нашего дома, 14/1, а второй выход – на территорию детских площадок и спортивных сооружений. Это их даже не останавливает. То есть выгул собак осуществляется и там».

Юрий объясняет, что дома 14/3 и 14/5 по Игнатьевскому шоссе – большие, многоподъездные, с большим количеством жильцов. И все вызовы такси этими людьми осуществляются на калитку, выходящую в чужой двор. «С утра там просто остановка городского транспорта. Это не преувеличение», – отмечает горожанин.

По словам мужчины, территория, где был установлен бетонный блок, «принадлежит» нескольким домам – 14/1, 14/2, 14/4. «По кадастровой карте это наша территория. Даже где стоит их калитка – она уже находится на нашей территории. Но я этот вопрос не поднимаю, жители в этом не виноваты», – говорит Юрий.

Сам же бетонный блок был вывезен еще накануне, 18 июня.

«Мы на жильцов не сердимся. Мы просто просим, чтобы все привели в порядок. Если они выгуливают собак, они должны выгуливать на своей территории, организовать там площадку для данной цели. Если вызывают такси, то вызывать нужно к своим воротам, а не к нам во двор. Это в большей степени должны сделать старшие и управляющая компания, это все организовать, то есть создать условия», – отметил благовещенец.