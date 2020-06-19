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Калитка раздора: история с блокировкой входа в благовещенский двор получила продолжение

Калитка раздора: история с блокировкой входа в благовещенский двор получила продолжение

С редакцией ИА «Амур.инфо» в Благовещенске вышел на связь Юрий – старший дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/1. Ранее сообщалось, что он при помощи бетонного блока заблокировал калитку, ведущую во двор соседних домов № 14/3 и 14/5 по Игнатьевскому шоссе. Мужчина пояснил, что на то имеются веские причины.

«У нас есть соседские дома, которые отгорожены забором, – 14/3 и 14/5, – рассказывает Юрий. – Обычно, если дома отгораживаются, они ставят ворота, плюс калитку для людей. У них стоят просто ворота без калитки, а калитка, получается, одна и вторая, – со стороны придомовой территории наших домов. То есть пешеходы могут зайти только с придомовой территории других домов. В связи с этим возникают всевозможные неудобства. Первое – это выгул собак. Люди, понятно, что у них там везде стоят камеры, все прекрасно, красиво, – у них другой территории просто физически нет, где выгуливать собак, кроме как на территории нашего дома. Это не проблема жильцов в большей степени, это проблема, скорее всего, старших домов, управляйки, которые не обеспечили калитку, выход на муниципальную территорию, на дорогу. Им в любом случае приходится ходить выгуливать собак на территорию нашего дома. Это массовый выгул. У них два выхода – один выход непосредственно на территорию нашего дома, 14/1, а второй выход – на территорию детских площадок и спортивных сооружений. Это их даже не останавливает. То есть выгул собак осуществляется и там».

Юрий объясняет, что дома 14/3 и 14/5 по Игнатьевскому шоссе – большие, многоподъездные, с большим количеством жильцов. И все вызовы такси этими людьми осуществляются на калитку, выходящую в чужой двор. «С утра там просто остановка городского транспорта. Это не преувеличение», – отмечает горожанин.

По словам мужчины, территория, где был установлен бетонный блок, «принадлежит» нескольким домам – 14/1, 14/2, 14/4. «По кадастровой карте это наша территория. Даже где стоит их калитка – она уже находится на нашей территории. Но я этот вопрос не поднимаю, жители в этом не виноваты», – говорит Юрий.

Сам же бетонный блок был вывезен еще накануне, 18 июня.

«Мы на жильцов не сердимся. Мы просто просим, чтобы все привели в порядок. Если они выгуливают собак, они должны выгуливать на своей территории, организовать там площадку для данной цели. Если вызывают такси, то вызывать нужно к своим воротам, а не к нам во двор. Это в большей степени должны сделать старшие и управляющая компания, это все организовать, то есть создать условия», – отметил благовещенец.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Медвепут

    Медвепут
    2 часа назад

    Ничего непонятно, но очень интересно!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Достаём поп-корн

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    2 часа назад

    Все понятно. Живут в одном месте а какать ходят в другое место. ( животных выгуливают)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    ВсеАлександр

    Живут в одном месте а какать ходят в другое место



    Так все так делают

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Короче, надо юриста подключать, чтобы разрулил. Сервитутное право, типа. А еще лучше, пусть городские власти порешают раз и навсегда с этими заборами. Когда двор непроходной, оно думаю, хорошо, но надож все спланировать так, чтобы удобно было для всех. Ну, или, для абсолютного большинства.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Да и собак, запретить держать в городе, в многоквартирных домах, собак. Категорически.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Бред какой то)

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Как житель двора "за забором" проясню ситуацию с выгулом собак. Напротив убитой хоккейной коробки есть огороженная территория на которой лет 6 как выгуливают собак. И выгуливают ещё из 6ти домов по мимо наших двух. С нашего двора многие водят собак гулять на пустырь возле гаражей, вообще никому не мешая. Мусорные контейнеры у нас заполняются, не носят все в их баки мусор. Зато с их мусорников постоянно мусор летит по всей их территории. Детская и спорт площадка не видела ремонта и обновления наверное со своего основания. И там часто пьянствуют разные компании от которых мусор появляется постоянно. Касаемо такси, там и так со дворов и в садик много авто ездит, и часто такси вызванные домом 14/1 стоят хрен пойми как, потому как парковка у них мизер. И любители ставить свои авто на длительный срок в наш, закрытый двор под камеры с их дома постоянно были.

    Сейчас ждем ген план застройки чтобы максимально корректно разобраться в ситуации. Поэтому ссылаться на только наши два дома, что собаки с наших домов им все позагадили это неправда. Гуляют 8 домов, а виноваты два. Есть у них обида что не пускают их с детьми играть, но это все потому что дети с соседних дворов аки варвары пытаются разломать все подряд. Мы же содержим эту детскую площадку, их детскую площадку не посещаем, ибо среди стекла, окурков и неприятных запахов детям играть не стоит.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Теперь всё понятно.

    Спасибо, Андрюха

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Какие тут нахер скрепы? Какая национальная идея? Тут заборы. Выдай оружие и - гражданская война.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    TуманТеперь всё понятно.

    Спасибо, Андрюха


    Пожалуйста.)

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Так ведь и надо было с УК сначала связаться, или со старшими домов. А то привез блок и трава не расти, некультурно, я бы сказал по быдляцки как-то.

  • 28Unknown

    28Unknown
    1 час назад

    Нет смысла тратить время на чтение этой ахинеи !

  • Mamira

    Mamira
    1 час назад

    Добрый день всем! Я, как житель микрорайона Солннечный считаю, что нужно главным домов микрорпюайона Солнечный и Подсолнухи объединиться и решать проблему вынула собак совместно. Думаю,что должна быть построена единая большая площадка для выгула собак. А также установлены таблички с правилами выгула - каждый владелец,выгуливающий питомца,должен убирать экскременты за своим подопечным.

  • Mamira

    Mamira
    1 час назад

    Добрый день всем! Я, как житель микрорайона Солннечный считаю, что нужно главным домов микрорпюайона Солнечный и Подсолнухи объединиться и решать проблему вынула собак совместно. Думаю,что должна быть построена единая большая площадка для выгула собак. А также установлены таблички с правилами выгула - каждый владелец,выгуливающий питомца,должен убирать экскременты за своим подопечным.

  • Pavel74

    Pavel74
    1 час назад

    Логика железобетонная, как и этот блок: Мы отгородились от всего мира забором, к нам нельзя, но нам ко всем можно! Чужих детей играть к нам мы не пускаем, но мы в обиде что наших собак не пускают гадить в их двор! Логика? Не, не слышали:)

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Один в один ситуация с домами по Игнатьевское ш.12/2 и 12/3. Жители 12/3 установили забор с калиткой на замке, и теперь они могут проходить через двор 12/2, а жители 12/2 через их двор ходить не могут. Но там ещё не нашёлся пока такой мужик, который блок там поставит, что было бы логично - к себе не пускаете, не*рен вам тогда и в соседском дворе делать!

  • Филипп Филиппович

    Филипп Филиппович
    58 минут назад

    Прочёл заголовок, первая мысль - речь опять про МЭРшу

  • Myxira

    Myxira
    57 минут назад

    Так а что сами не отгородятся? Скинулись, огородились забором - никто к вам собак не поведет и такси не проедет.

  • Mamira

    Mamira
    52 минуты назад

    За Родину,за СталинаОдин в один ситуация с домами по Игнатьевское ш.12/2 и 12/3. Жители 12/3 установили забор с калиткой на замке, и теперь они могут проходить через двор 12/2, а жители 12/2 через их двор ходить не могут. Но там ещё не нашёлся пока такой мужик, который блок там поставит, что было бы логично - к себе не пускаете, не*рен вам тогда и в соседском дворе делать!


    Там, в домах 12/3 и 12/2, как в прочем и в обсуждаемой ситуации, проблема не в том, что ходят не по своей территории, ходить никто не запрещает. Там и тут проблема в том, что "гадят" на чужой территории и мусор не в свои баки выбрасывают

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