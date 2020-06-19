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В Благовещенске завершается первый этап работ на улице Калинина (фото)

В Благовещенске завершается первый этап работ на улице Калинина (фото)
Фото: АО «Асфальт»

Завершается первый этап комплексного масштабного ремонта улицы Калинина в Благовещенске. Одна из главных магистралей амурской столицы в связи с большой востребованностью ремонтируется поэтапно с частичным перекрытием проезжей части.

Ремонт улицы протяженностью более 3 километров проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно графику, на первом этапе коммунальщики и дорожники должны были провести работы на участке от Тенистой до Октябрьской. Замена сетей, проходящих под проезжей частью, а это теплотрасса, водопровод и ливневый коллектор, до улицы Ломоносова осуществлена, нанесён нижний (выравнивающий) слой асфальта.

На этой неделе подрядчик АО «Асфальт» приступил к укладке верхнего слоя. Как и на других участках дорожной сети города, ремонтируемым по нацпроекту, используется износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. К концу дня дорожники планируют завершить работу по проезжей части от Тенистой до Ломоносова.

Асфальто-укладочный комплекс, задействованный сейчас на работах по Калинина, включает восемь единиц спецтехники – это 2 асфальтоукладчика, 4 катка, перегружатель асфальто-бетонной смеси, гудронатор.

Согласно информации пресс-службы администрации Благовещенска, в ближайшие дни подрядной организацией будет проведено асфальтирование заездных карманов автобусных остановок, выездов с прилегающих территорий. После на участке нанесут временную разметку краской, которую впоследствии заменят на холодный пластик.

Завершить все работы по улице Калинина подрядчики должны в октябре 2020 года.

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    2 часа назад

    Завершается первый этап комплексного масштабного освоения денег...

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