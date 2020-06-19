Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:55 2

В Благовещенске наказали управляющего кафе за посетителей, отказавшихся покидать столики на улице

В Благовещенске наказали управляющего кафе за посетителей, отказавшихся покидать столики на улице
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья суд оштрафовал управляющего кафе «Армения» за нарушение режима борьбы с коронавирусом. За столиками летнего кафе возле основного здания посетители ели приготовленную в заведении еду. Это было выявлено 30 мая.

Проверяющие пришли к мнению, что, несмотря на запрет, кафе работало как общепит. Управляющий пояснил суду, что с 28 мая комплекс стал проводить ремонт уличного кафе ресторана «Армения», так как предполагали, что с 1 июня будет разрешена деятельность кафе. Однако 29 мая 2020 года стало известно, что минимум до 14 июня открыть уличное кафе нельзя по распоряжению губернатора.

«Так как столы в данном уличном кафе уже были выставлены, а также в ресторане "Армения" разрешена продажа еды на вынос, то граждане, которые покупали еду на вынос, стали самостоятельно занимать столики в данном уличном кафе. Администрация ресторана настоятельно просила данных граждан освободить столы уличного кафе, но граждане просили ненадолго посидеть, чтобы быстро перекусить и уйти. Администрация кафе собственной охраны не имеет и поэтому самостоятельно разогнать данных граждан с уличного кафе возможности не имела, в связи с чем данным гражданам было настоятельно рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Долго из данных граждан никто не задерживался, перекусив, они сразу покидали уличное кафе», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Администрация гостиничного комплекса обязалась больше не допускать подобных нарушений и просила не принимать административных мер.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд признал признание должностным лицом своей вины, раскаяние, совершение административного правонарушения впервые, устранение допущенных нарушений.

В итоге суд признал управляющего виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1117

#коронавирус #суды #торговля

распечатать


Коронавирус 9

В Амурской области зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса
Экономика

В Приамурье хотят освободить бизнес от платежей по размещению павильонов

Коронавирус 12

Кафе и спортклубы Благовещенска будут закрыты как минимум до 30 июня
Коронавирус 14

Еще 43 случая COVID-19 выявлены в Амурской области
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    14 минут назад

    геноцид какой то

  • Егаист

    Егаист
    1 минута назад

    надо же на ком то отигрываться- выбрали общепит....а как людям,работающим в общепите выживать- не важно, роспотребнадзору зато работа есть!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь