В Благовещенске наказали управляющего кафе за посетителей, отказавшихся покидать столики на улице

В областном центре Приамурья суд оштрафовал управляющего кафе «Армения» за нарушение режима борьбы с коронавирусом. За столиками летнего кафе возле основного здания посетители ели приготовленную в заведении еду. Это было выявлено 30 мая.

Проверяющие пришли к мнению, что, несмотря на запрет, кафе работало как общепит. Управляющий пояснил суду, что с 28 мая комплекс стал проводить ремонт уличного кафе ресторана «Армения», так как предполагали, что с 1 июня будет разрешена деятельность кафе. Однако 29 мая 2020 года стало известно, что минимум до 14 июня открыть уличное кафе нельзя по распоряжению губернатора.

«Так как столы в данном уличном кафе уже были выставлены, а также в ресторане "Армения" разрешена продажа еды на вынос, то граждане, которые покупали еду на вынос, стали самостоятельно занимать столики в данном уличном кафе. Администрация ресторана настоятельно просила данных граждан освободить столы уличного кафе, но граждане просили ненадолго посидеть, чтобы быстро перекусить и уйти. Администрация кафе собственной охраны не имеет и поэтому самостоятельно разогнать данных граждан с уличного кафе возможности не имела, в связи с чем данным гражданам было настоятельно рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Долго из данных граждан никто не задерживался, перекусив, они сразу покидали уличное кафе», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Администрация гостиничного комплекса обязалась больше не допускать подобных нарушений и просила не принимать административных мер.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд признал признание должностным лицом своей вины, раскаяние, совершение административного правонарушения впервые, устранение допущенных нарушений.

В итоге суд признал управляющего виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.