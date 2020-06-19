Бывшая амурчанка побывала у Андрея Малахова и встретилась с матерью, которую не знала с рождения

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Героиней передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала бывшая жительница Амурской области Милютина Николаева. Она – обладательница маленького роста и с рождения не знала собственную мать. Та отказалась от ребенка при его рождении. Благодаря передаче Милютина смогла встретиться с мамой, которая сейчас живет в Хабаровске.

Милютина Николаева родилась в Амурской области. Мать отказалась от нее при рождении из-за физических недостатков ребенка. Девочка росла в детском доме. Уже будучи взрослой, решилась переехать в другой регион, поселившись в Челябинске.

Милютина занялась волонтерством. О ней рассказали в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», и после этого с редакцией связалась по телефону женщина, которая призналась, что является родной матерью Милютины. Встречу Милютины и Татьяны организовали в новом выпуске передачи Андрея Малахова.

Татьяна рассказала, что долгое время не решалась обратиться в программу, но в конце концов сделала это. Женщина пояснила, что ее принудили отказаться от ребенка после его рождения, уверяя, что девочка не выживет. Дали подписать соответствующие бумаги.

Однако проведенный тест ДНК показал, что Милютина и Татьяна не являются дочерью и матерью. Поступила новая информация от жительницы Благовещенска. Та рассказала, что на самом деле мамой Милютины является другая женщина, по имени Ирина. Та не только отказалась от своего ребенка, но и удочерила другую девочку.

В итоге Милютина отправилась в Хабаровск, где сейчас живет Ирина. Они встретились, но встреча получилась прохладной. «Я поставила точку в поисках. Я нашла то, что должна была. (…) Я понимаю, что для меня это чужой человек», – резюмировала Милютина.

Смотреть видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=V62nuPlXZyQ.