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Амурчан просят поторопиться с платежами за услуги ЖКХ до повышения тарифов

Амурчан просят поторопиться с платежами за услуги ЖКХ до повышения тарифов
Фото: pixabay.com

С 1 июля в Амурской области изменятся тарифы на электрическую энергию для населения на 2-е полугодие 2020 года. Жители региона предупреждают, что они могут успеть передать показания и внести платеж до повышения.

Изменения коснутся всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток, сообщает пресс-служба «Амурэнергосбыта».

Одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 3,91 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 4,5 рубля за киловатт-час, ночной – 1,33 рубля за киловатт-час.

Для городского населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,74 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 3,15 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,92 рубля за киловатт-час.

Для корректного расчета платы за электрическую энергию, потребленную до 1 июля текущего года по старому тарифу, Дальневосточная энергетическая компания рекомендует клиентам с 20 по 25 июня передать показания приборов учета одним из следующих способов:

  • через сервис «Личный кабинет» или его мобильное приложение;
  • на странице dvec.ru/pokazaniya на официальном сайте ДЭК (без регистрации);
  • в мобильном приложении Viber (ссылка на сайте ДЭК).
  • SMS-сообщением, направленным на номер 8-914-047-0000 (Формат сообщения: номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика. Важно: указывать номер лицевого счёта и прибора учёта необходимо в соответствии с данными квитанции);
  • через ящик для приема показаний, размещенный у входа в клиентский офис.

Показания также можно передать по телефону единого контакт-центра ПАО «ДЭК» 8 800 234 77 77:

  • через автоматизированный сервис приема показаний, размещенный в интерактивном голосовом меню (клавиша 1 в тональном наборе), круглосуточно;
  • через оператора контакт-центра с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.

Оплатить квитанции без комиссионных сборов можно следующими способами:

  • через личный кабинет на официальном сайте компании www.dvec.ru;
  • в мобильном приложении ПАО «ДЭК»;
  • на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата банковской картой онлайн»;
  • в офисах, банкоматах и онлайн-приложениях банков:
  • в системе «Город» на сайте kvartplata.ru;
  • в мобильном приложении «Квартплата +».

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Что за чушь? Если данные за июнь, то и оплата будет по старой расценке

  • Papanchak

    Papanchak
    1 час назад

    Наверно как бы намекают, что неплохо бы оплатить и за год вперед)

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    У меня в личном кабинете уже забили показания за 20.06.2020, причем еще в понедельник уже были. А все, что мы до конца месяца потратим, видимо, предполагается, буду по новым тарифам платить. Зафиксировала сей факт, придется контролировать и это...

  • Астана

    Астана
    14 минут назад

    Голосуй за поправки в конституцию, мать его.

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