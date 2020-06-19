Девушка уехала из дома на три месяца, и оставленная картошка захватила квартиру

Донна Поре три месяца жила с парнем, чтобы карантин прошел веселее. А когда вернулась в свою квартиру, то там её ждало нечто неожиданное и на первый взгляд ужасное.

Зайдя в квартиру, девушка почувствовала странный запах, а потом увидела на кухне жуткую фигуру с щупальцами. У француженки сердце ушло в пятки, но страх как рукой сняло мгновение спустя, когда она включила свет.

Оказывается, уезжая, девушка оставила дома пакет с картошкой, которая в отсутствие хозяйки пустила ростки и распространилась по всей комнате. Забавной историей француженка решила поделиться в Twitter, показав пользователям ужасную картошку.

«За три месяца моего отсутствия картофель решил расти невзирая ни на какие препятствия», – подписала фото девушка.

Запись стала вирусной, набрав около 187 тысяч лайков. На многих юзеров увиденное произвело сильное впечатление, вызвав целую палитру эмоций: от омерзения до восторга. В комментариях принялись шутить, что растение стало уже настолько самостоятельным, что может претендовать на звание хозяина дома. Впрочем, Донна не одна, с кем случилось подобное. Пользователи поделились схожим опытом, приложив свои снимки «разбушевавшегося» картофеля, пишет Life.ru.