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В Приамурье больше половины детских лагерей будут закрыты этим летом

В Приамурье больше половины детских лагерей будут закрыты этим летом
Фото: pixnio.com

Вопросы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей легли в повестку очередного заседания общественного совета при министерстве образования и науки Амурской области. В первый месяц лета различными досуговыми мероприятиями как в очном, так и дистанционном формате, охвачено свыше 25 тысяч школьников.

Онлайн-смены с охватом 5 227 детей проходят в 11 муниципалитетах. Такая работа организована в Благовещенске, Свободном, Райчихинске, Тынде, а также Белогорском, Михайловском, Октябрьском и ряде других районов. Мероприятия спортивной направленности проводятся в 20 территориях. В них вовлечены 6 857 ребят. Трудовая занятость организована в 19 муниципалитетах и охватывает 6 805 школьников.

Кроме того, юные амурчане активно участвуют во всероссийских онлайн-акциях и конкурсах. Из всех амурских городов и районов их общее количество составляет 5 135 человек. Наибольший интерес у ребят вызвали проекты «Большая перемена» и «Билет в будущее».

Информация об организации и возможной занятости детей в условиях пандемии размещена на официальных сайтах всех управлений и отделов образования области.

Как было отмечено на заседании, несмотря на то, что в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления внесены сведения о 312 лагерях, сложившаяся ситуация позволяет открыть только 186 из них, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«В условиях распространения коронавируса организация детского отдыха и оздоровления должна быть организована с жестким соблюдением требований Роспотребнадзора. В связи с этим руководителями 9 из 15 загородных лагерей решено не осуществлять свою деятельность этим летом», – прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

Ранее Амур.инфо сообщало, что вопрос об открытии детских оздоровительных лагерей с 1 июля остается открытым. Из-за сокращения смен или их отсутствия БГПУ перенес студенческую практику на следующий год.

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#дети #здоровье #отдых

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    В связи с этим руководителями 9 из 15 загородных лагерей решено не осуществлять свою деятельность этим летом

    Озвучьте, пожалуйста, оставшиеся 6 лагерей

  • Вета007

    Вета007
    57 минут назад

    Да, кстати, неплохо бы узнать, какие всё-таки будут работать и когда откроются

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