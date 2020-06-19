В этом году в Благовещенске начнется ремонт очередного участка набережной Амура (фото, видео)

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, что в этом году начнутся работы на участке набережной реки Амур участок от улицы Больничной до переулка Пограничный в Благовещенске. Деньги на реконструкцию 605-метрового участка – 173 миллиона – выделены по линии Минвостокразвития РФ.

«Наше министерство продолжит финансирование реконструкции и берегоукрепления набережной реки Амур. В этом году мы выделим 173 миллиона на участок от улицы Больничной до переулка Пограничный. 605 метров будут сделаны за два года. Отмечу, что в прошлом году Минвостокразвития уже выделяло деньги и на них привели в порядок больше одного километра набережной в районе центра города. Набережная – это не просто место для прогулок. Это серьезное берегоукрепительное сооружение, и поэтому мы однозначно финансово поддерживаем город Благовещенск в этом вопросе», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Общая протяжённость берегоукрепления набережной реки Амур – 6,3 километра. Это серьёзное гидротехническое сооружение, которое сдерживает реку и не позволяет затопить город. Кроме того, оно стабилизирует русло реки Амур в пределах города.

Проект реконструкции набережной, разработанный в 2008 году, предполагает 10 участков. На сегодняшний день работы завершены на 7 участках, два их которых профинансированы по линии Минвостокразвития в прошлом году: участок № 8 и № 9. Длина этих участков 491 метр и 704 метра соответственно. В этом году Минвостокразвития выделит 173 миллиона рублей на участок № 5 – от улицы Больничной до переулка Пограничный.

Финансирование будет осуществлено в рамках плана социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»), сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Заседание президиума правительственной комиссии, на которой будет одобрено выделение федеральных денег, состоится 19 июня.

Фото: пресс-служба Минвостокразвития РФ