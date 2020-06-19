Амур.инфо отметило 18-летие с двухъярусным тортом

Команда информагентства «Амур.инфо» 19 июня отмечает 18-летие. Для сотрудников и поздравляющих был приготовлен большой двухъярусный торт с фирменным сине-зелено-красным логотипом.

Информагентство Амур.инфо было создано 19 июня 2002 года. Руководитель – Игорь Горевой. Изначально Амур.инфо располагалось по адресу www.alphatv.ru, позже переместилось на www.amur.info.

Все эти годы информагентство является лидером по посещаемости среди СМИ Приамурья. За минувший год Амур.инфо посетили 12,3 миллиона пользователей, ими просмотрено 99,6 миллиона страниц.

С 2019 года Амур.инфо – это комплексный ресурс, который готовит на ленту до 60 новостей в сутки в текстовом и видеоформате, на сайте транслируются записи радиоэфиров «Эха Москвы в Благовещенске», выходит интернет-журнал Амур.life, публикуются обзоры культурных событий, проводятся консультации экспертов, популярны форум и блоги. Часто региональным срезом мнений становятся результаты голосования, которое редакция запускает, ориентируясь на самые актуальные темы.

Площадка Амур.инфо – популярное место для встречи работодателей и людей, ищущих работу, эти и другие объявления подаются в специальной рубрике бесплатно.

На портале можно подобрать недвижимость, есть магазины-онлайн, в актуальном состоянии поддерживаются афиша и курс валют.

Редакция – это сплоченная команда, в которой все друг друга понимают с полувзгляда и полуслова. Каждый может предлагать темы, обсуждать происходящее и высказывать свои варианты решения проблемных вопросов, и часто в споре рождается истина. Задача журналистов – объективно освещать события. При подготовке материалов по проблемным вопросам редакция всегда борется за права людей, поэтому часто к проблемам, изложенным в информации, подключаются правоохранительные, надзорные и иные органы. И общих побед немало.

Новости на ленту приходят отовсюду, и здесь большую роль играют звонки и обращения амурчан, сообщения в соцсетях, работа пресс-служб и, конечно, инсайдеры – свои информаторы у Амур.инфо есть везде.

Не раз журналисты редакции становились призерами и победителями всероссийских конкурсов: от фонда ОНФ «Правда и справедливость», «Серебряный лучник», различных ведомственных и региональных.

Следуя тенденциям, которые происходят в информационном поле, Амур.инфо активно прокачивает социальные сети. На сегодняшний день аккаунты информагентства самые популярные в своей сфере в Приамурье. Так, общее число подписчиков на @amur.info, @alphatvnews и @scaner28 превышает 330 тысяч.

«В 2019 году у Амур.инфо обновился брендбук. И мало кто знает, что в символике спрятана белка, она оранжевого цвета. В логотипе Амур.инфо виден только ее рыженький хвостик, как намек на яркие акценты на сайте», – рассказала промо-менеджер Татьяна Водопьянова.

У Амур.инфо – очень работоспособная и креативная рекламная служба, промо-отдел, квалифицированный технический персонал. Все они – одна команда, которая имеет одну цель – держать жителей Амурской области в курсе событий.

В честь 18-летия информагентство «Амур.инфо» в 17 часов проведет праздничный прямой эфир, в котором зажигательные ведущие Илья Дементьев, Виктория Литинская и Андрей Молев подведут итоги конкурсов. При этом они будут связываться случайным образом с подписчиками, предоставляя им возможность поздравить команду агентства.

Эфир пройдет в инстаграм-аккаунте @amur.info. Ведущие назовут победителей конкурса лучших видеопоздравлений, которые пришли в адрес Амур.инфо от читателей. Сразу по окончании эфира ведущие отправятся к победителю видеоконкурса и вручат подарки.

Еще три автора лучших видеопоздравлений также получат призы.

Партнерами праздника стали:

– торт от мастерской хлеба – булочной «Синица» @sinica_blg;

– сертификат от праздничного агентства «ПАТИфон» на 3 000 рублей @partyfon_amur;

– сертификат от кафе китайкой кухни «Каштан» на 2 000 рублей @kafe_kashtan;

– торт из роллов от «Суши шоп» @blg_sushi_shop.

Также 19 июня в инста-аккаунте будут подведены итоги розыгрыша 10 призов среди подписчиков.

И еще: на сайте появился праздничный сюрприз, с которым надо кое-что сделать. Самый догадливый и упорный получит приз.

Есть еще один подарок – тому, у кого 19 июня день рождения. Первый, кто придет в редакцию Амур.инфо по адресу: улица Шимановского, 78, и покажет паспорт с датой «19 июня», получит приз. Сделать это нужно до 18 часов.