В Китае женщина родила 10-летнему сыну брата-близнеца, который был зачат в том же раунде ЭКО. С медицинской точки зрения дети – близнецы.

Уточняется, что этот случай произошел в китайской провинции Хубэй. Когда женщина, которая не могла завести ребенка самостоятельно, обратилась за помощью к врачам и воспользовалась ЭКО, специалисты вырастили целую «партию эмбрионов», имплантировав женщине всего один из них. Остальные эмбрионы было решено заморозить.

Спустя 10 лет 41-летняя женщина вновь захотела стать матерью малыша и обратилась в ту же клинику, что и раньше, где ей провели данную процедуру, и она стала мамой брата-близнеца для своего уже подросшего сына. Интересно, что операцию женщине проводил тот же врач, что и 10 лет назад.

Несмотря на то, что говорить о том, что родившийся мальчик является близнецом ребенка, которого женщина ранее родила на свет, сложно, но это действительно так.

«С медицинской точки зрения Лу Лу и Тонг Тонг - братья-близнецы», – цитирует «РЕН ТВ» врача, который проводил оплодотворение.