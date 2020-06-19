Для Амурской областной спортшколы закупили алкотестер (фото)

Фото: правительство Амурской области

Амурская областная спортивная школа закупила современное медицинское оборудование для оснащения медицинского кабинета. Оно позволит следить за здоровьем спортсменов, не выходя из школы.

Так, например, экспресс-комплекс «Здоровье» может выявить проблемы с сердцем. Сделать ЭКГ по необходимости теперь можно будет тоже прямо в школе. Закупили и дефибриллятор, необходимый для реанимации. В кабинете появились новые шкафы, специальный медицинский холодильник, кушетка и ширмы.

Также приобрели различные приборы. Например, калиперометр – он расскажет сколько жира в организме. Спирометр и динамометр измерят объем воздуха в легких и силу кисти.

Закуплен был и алкотестер, ведь в медицинском кабинете будет осуществляться и допуск к работе штатных водителей спортивной школы. Для них же приобрели специальные тест-полоски на алкоголь и синтетические наркотики.

«Естественно, для работы это большое подспорье. Есть электрокардиограф, есть динамометр, есть спирометр, то есть нам уже не придется для этих измерений ходить в поликлинику. Будем делать все самостоятельно», – рассказала спортивный врач АОСШ Наталья Шпиронок.

Средства на обустройство медицинского кабинета спортивной школе были выделены из областного бюджета – это более 430 тысяч рублей. Оборудование было закуплено исходя из требований, предъявляемых к медицинскому кабинету в спортивных школах. Теперь руководство учреждения собирает все необходимые документы для того, чтобы пройти процедуру лицензирования. Это позволит спортивному врачу АОСШ самостоятельно допускать к тренировкам спортсменов, на основании пройденного медицинского осмотра. Раньше это мог делать лишь врач по спортивной медицине из поликлиники, сообщает амурское правительство.

Пользоваться медицинским кабинетом смогут все воспитанники областной спортшколы – это более 600 человек. В основной круг обязанностей медкабинета входит: динамическое наблюдение за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), и оформление специалистами соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям, спортивным соревнованиям; оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом.

Фото: правительство Амурской области