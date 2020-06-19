Для Амурской областной спортшколы закупили алкотестер (фото)
Амурская областная спортивная школа закупила современное медицинское оборудование для оснащения медицинского кабинета. Оно позволит следить за здоровьем спортсменов, не выходя из школы.
Так, например, экспресс-комплекс «Здоровье» может выявить проблемы с сердцем. Сделать ЭКГ по необходимости теперь можно будет тоже прямо в школе. Закупили и дефибриллятор, необходимый для реанимации. В кабинете появились новые шкафы, специальный медицинский холодильник, кушетка и ширмы.
Также приобрели различные приборы. Например, калиперометр – он расскажет сколько жира в организме. Спирометр и динамометр измерят объем воздуха в легких и силу кисти.
Закуплен был и алкотестер, ведь в медицинском кабинете будет осуществляться и допуск к работе штатных водителей спортивной школы. Для них же приобрели специальные тест-полоски на алкоголь и синтетические наркотики.
«Естественно, для работы это большое подспорье. Есть электрокардиограф, есть динамометр, есть спирометр, то есть нам уже не придется для этих измерений ходить в поликлинику. Будем делать все самостоятельно», – рассказала спортивный врач АОСШ Наталья Шпиронок.
Средства на обустройство медицинского кабинета спортивной школе были выделены из областного бюджета – это более 430 тысяч рублей. Оборудование было закуплено исходя из требований, предъявляемых к медицинскому кабинету в спортивных школах. Теперь руководство учреждения собирает все необходимые документы для того, чтобы пройти процедуру лицензирования. Это позволит спортивному врачу АОСШ самостоятельно допускать к тренировкам спортсменов, на основании пройденного медицинского осмотра. Раньше это мог делать лишь врач по спортивной медицине из поликлиники, сообщает амурское правительство.
Пользоваться медицинским кабинетом смогут все воспитанники областной спортшколы – это более 600 человек. В основной круг обязанностей медкабинета входит: динамическое наблюдение за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), и оформление специалистами соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям, спортивным соревнованиям; оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом.
Фото: правительство Амурской области
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