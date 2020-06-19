Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 9

Ночью в Благовещенске развернулась сцена из боевика со стрельбой (видео)

Ночью в Благовещенске развернулась сцена из боевика со стрельбой (видео)
Фото: скриншот видео

Поздно вечером 18 июня в районе пересечения улиц Театральной и Конной в Благовещенске стреляли. Очевидцем инцидента, который больше похож на сцену из боевика, чем на реальность, стал житель областного центра. Он снял происходящее на камеру телефона.

«Это все произошло, когда я шел по Театральной и подходил уже к Конной. Там есть такой заброшенный строительный объект с вырытым котлованом. Выбегают два мужика. Один из них достал длинный нож и погнался за другим. Через некоторое время подъехали 2 машины. Из одной вылетает парень с пистолетом и начинает кричать на того, который с ножом. Потом он же начинает стрелять. Сначала выстрелил куда-то в область рядом стоящего дома. Из пистолета прям видно было пламя, я даже слышал, как он передернул затвор. Я сразу начал снимать. Потом он еще 2 раза выстрелил в землю вроде», – рассказал горожанин.

После этого он сразу вызвал полицию. В общей сложности было сделано 3 выстрела. Со слов очевидца, в то время, пока он находился на месте, ранения никто не получил. Случившееся прокомментировали в амурском управлении МВД. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Сообщение поступило, на место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка. По предварительным данным, выстрел произведен из оружия ограниченного поражения вверх с тем, чтобы остановить агрессивного мужчину, который бросался на людей. После этого данный гражданин скрылся. Полицейские устанавливают его личность и местонахождение. Инцидент произошёл на улице», – пояснили в управлении.

Просмотров всего: 3702

#происшествия

распечатать


Общество

Наталья Третьякова: в Амурской области стало больше преступлений в отношении детей
Происшествия 5

Житель Приамурья, пытаясь заработать, лишился миллиона рублей
Происшествия 2

В Мазановском районе чиновницу обвиняют в покушении на мошенничество
Происшествия

Найдена девочка-подросток, пропавшая в Приамурье две недели назад
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Ну вот, а кто-то думал, что 90-е прошли.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    одно не понятно всю ночь по центру прям под управлением увд дебилы на мотоциклах, с глушаками ревущими носятся, стреляют теперь, и плевали они на всех в том числе на тех кто это должен пресеуать

  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    Спасибо путлеру, вытащил нас с 90-х =)

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    2 часа назад

    XANDERСпасибо путлеру, вытащил нас с 90-х =)


    Тебя при рождении видимо уронили акушерки

  • Arbitr

    Arbitr
    2 часа назад

    Ни хрена не понял!

  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Хороший район и соседи дружелюбные)))

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Пранкеры очередные.

  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    1 час назад

    Блокбастер, блин. Боевики то смотрели?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Саня mestnui1

    одно не понятно всю ночь по центру прям под управлением увд дебилы на мотоциклах, с глушаками ревущими носятся, стреляют теперь, и плевали они на всех в том числе на тех кто это должен пресеуать



    Как пресекать мотоциклистов? Стрелять по ним из автомата / СВД?

    Как пресекать стрельбу из травмата, если его можно легально получить? И применять тоже легально.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь