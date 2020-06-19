Ночью в Благовещенске развернулась сцена из боевика со стрельбой (видео)

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Поздно вечером 18 июня в районе пересечения улиц Театральной и Конной в Благовещенске стреляли. Очевидцем инцидента, который больше похож на сцену из боевика, чем на реальность, стал житель областного центра. Он снял происходящее на камеру телефона.

«Это все произошло, когда я шел по Театральной и подходил уже к Конной. Там есть такой заброшенный строительный объект с вырытым котлованом. Выбегают два мужика. Один из них достал длинный нож и погнался за другим. Через некоторое время подъехали 2 машины. Из одной вылетает парень с пистолетом и начинает кричать на того, который с ножом. Потом он же начинает стрелять. Сначала выстрелил куда-то в область рядом стоящего дома. Из пистолета прям видно было пламя, я даже слышал, как он передернул затвор. Я сразу начал снимать. Потом он еще 2 раза выстрелил в землю вроде», – рассказал горожанин.

После этого он сразу вызвал полицию. В общей сложности было сделано 3 выстрела. Со слов очевидца, в то время, пока он находился на месте, ранения никто не получил. Случившееся прокомментировали в амурском управлении МВД. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Сообщение поступило, на место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка. По предварительным данным, выстрел произведен из оружия ограниченного поражения вверх с тем, чтобы остановить агрессивного мужчину, который бросался на людей. После этого данный гражданин скрылся. Полицейские устанавливают его личность и местонахождение. Инцидент произошёл на улице», – пояснили в управлении.