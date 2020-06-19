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Наталья Третьякова: в Амурской области стало больше преступлений в отношении детей

Наталья Третьякова: в Амурской области стало больше преступлений в отношении детей

Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова рассказала, что в регионе стали чаще совершать преступления в отношении детей. Статистика прозвучала в программе «Простые вопросы».

«Я хочу привести цифры о количестве преступлений, совершенных в отношении детей. В 2019 году было совершено 993 преступления в отношении детей, из них насильственных действий – 263 преступления. К сожалению, эти цифр несколько больше, чем в позапрошлом году, – привела данные Наталья Третьякова. – По информации министерства социальной защиты населения, в связи с жестоким обращением с ребенком только один родитель был лишен родительских прав».

Поводом к интервью стала очередная резонансная история, в центре которой оказались 8-летняя девочка и ее родная мама, заставлявшая девочку поцеловать отчима.

«Как вы считаете, действия мамы можно расценивать как жестокое обращение?» – поинтересовалась ведущая программы Ольга Канюшкина. «Безусловно, жесткое обращение имеет разные формы, в том числе психологическое насилие над ребенком тоже рассматривается как жестокое обращение. В отношении мамы был составлен протокол, он будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних, в состав которой входит и уполномоченный. И по иску родного отца в настоящий момент инициировано судебное разбирательство по факту лишения родительских прав мамы», – ответила Наталья Павловна.

Наталья Третьякова напомнила, что каждый, кому становится известно о подобных случаях, должен сообщить о них в соответствующие структуры. «На территории Амурской области любой гражданин может оставить сообщение о неблагополучии ребенка, о жестоком обращении с ребенком. Обратиться к уполномоченному, к специалистам органов опеки. Круглосуточный телефон доверия для детей, подростков и родителей – 8 800 2000 122, можно позвонить анонимно, круглосуточно, также телефон полиции и телефон следственного управления – 123 с мобильного телефона».

Подробнее об истории с девочкой, а также о других нашумевших случаях, в которых пострадали дети, смотрите в программе.

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#дети #закон #криминал #происшествия #Простые вопросы

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