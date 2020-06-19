В день 18-летия Амур.инфо проведет необычный прямой эфир

В честь 18-летия информагентство «Амур.инфо» проведет праздничный прямой эфир, в котором зажигательные ведущие Илья Дементьев, Виктория Литинская и Андрей Молев подведут итоги конкурсов. Они также будут связываться случайным образом с подписчиками, предоставляя им возможность поздравить команду агентства.

Эфир начнется в инстаграм-аккаунте @amur.info в 17:00. Ведущие назовут победителей конкурса лучших видеопоздравлений, которые пришли в адрес Амур.инфо от читателей. К примеру, семилетний Виталий из Благовещенска сочинил и записал рэп про агентство. Сразу по окончании эфира ведущие отправятся к победителю видеоконкурса и вручат подарки.

Еще три автора лучших видеопоздравлений также получат призы. Партнерами праздника стали:

– торт от мастерской хлеба, булочной «Синица» @sinica_blg;

– сертификат от праздничного агентства «ПАТИфон» на 3 000 рублей @partyfon_amur;

– сертификат от кафе китайкой кухни «Каштан» на 2 000 рублей @kafe_kashtan;

– торт из роллов от «Суши шоп» @blg_sushi_shop.

Также 19 июня в инста-аккаунте будут подведены итоги розыгрыша 10 призов среди подписчиков.

И еще: на сайте появился праздничный сюрприз, с которым надо кое-что сделать. Самый догадливый и упорный получит приз.

Информагентство «Амур.инфо» было создано 19 июня 2002 года. Руководит им Игорь Горевой. Все эти годы информагентство является лидером по посещаемости среди СМИ Приамурья. За минувший год Амур.инфо посетили 12,3 миллиона пользователей, ими просмотрено 99,6 миллиона страниц.