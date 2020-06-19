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сегодня, 10:06 0

Житель Приамурья, пытаясь заработать, лишился миллиона рублей

Житель Приамурья, пытаясь заработать, лишился миллиона рублей
Фото: pexels.com

В мае этого года жителю Зейского района позвонила девушка, которая представилась работником брокерской компании. Она сообщила, что занимается инвестициями, и предложила открыть вклад в данной фирме, пообещав большие проценты при выводе денежных средств в дальнейшем.

Мужчина согласился. Звонившая предоставила ему номер счета для перевода денег в качестве вложения. Потерпевший перевел на данный счет свыше одного миллиона рублей. Через некоторое время мужчине дали электронный адрес для верификации. После этого злоумышленники перестали выходить на связь и потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#закон #происшествия

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