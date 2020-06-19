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В Амурской области зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса

В Амурской области зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса
Фото: pixabay.com

В Приамурье по состоянию на 18 июня зарегистрировано 7 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 599 человек (в Благовещенск – 1 079, в Свободном – 577), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По последним данным, в Амурской области выявлено 43 новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлен 1 181 случай новой коронавирусной инфекции, 406 человек уже выздоровели.

Заболевшие – жители Благовещенска (460 человек), Благовещенского района (30 человек), Белогорска (38 человек), Тынды (75 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (37 человек), Свободного (304 человека), Шимановска (46 человек), Шимановского района (9 человек), пгт Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (12 человек), Бурейского района (2 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинск (9 человек), Константиновского района (4 человека), Сковородинского района (28 человек), Тындинского района (8 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (18 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (18 человек), Архаринского района (2 человека).

По состоянию на 18 июня на новую коронавирусную инфекцию проведено 82 839 исследований, в том числе за последние сутки – 2 226. На изоляции по месту жительства находятся 2 570 человек, в изоляторах – 29, в обсерваторе – 0.

На 18 июня в Приамурье коэффициент распространения инфекции – 0,9 (в Благовещенске – 0,8; в Свободном – 0,8).

Показатель тестирования – 236,9 на 100 тысяч населения.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    31 минута назад

    Октябрьский и Селемджинский,так держать!

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    РУССИЧ

    Октябрьский и Селемджинский,так держать!



    Мы идём к вам!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    22 минуты назад

    Самим-то статистикам не смешно? Про стыдно писать и не стоит - так понятно...

  • ну вот

    ну вот
    20 минут назад

    АИ вы разницу между заболевшими и инфицированными знаете?

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