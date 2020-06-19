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В Мазановском районе чиновницу обвиняют в покушении на мошенничество

В Мазановском районе чиновницу обвиняют в покушении на мошенничество
Фото: amur.sledcom.ru

Сотрудницу управления социальной защиты населения по Мазановскому району, возглавляющую отдел социальной помощи семье и детям, обвиняют в преступлении. По версии следствия, она совершила покушение на мошенничество.

Согласно материалам уголовного дела, амурчанка, осуществляя свои полномочия по оказанию помощи в подборе жилья гражданам, пострадавшим в результате паводка, произошедшего на территории Амурской области в июле-августе 2019 года, ввела в заблуждение жителя села Новокиевский Увал относительно фактической стоимости приобретаемой им по соответствующему сертификату квартиры взамен утраченного жилого помещения. При этом, как полагает следствие, чиновница убедила продавца в том, что он продает квартиру за меньшую стоимость, а покупателя – что он покупает жилое помещение за большую цену. Разницу при использовании сертификата амурчанка планировала обратить в свою пользу.

Преступление выявлено при проведении сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий в ходе межведомственного взаимодействия в рамках деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции, возглавляемой губернатором региона.

Женщина была задержана сотрудниками УФСБ при получении части денежных средств. По ходатайству следователя судом в отношении амурчанки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    28 минут назад

    Непонятно,от кого деньги получила?

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