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Найдена девочка-подросток, пропавшая в Приамурье две недели назад

Найдена девочка-подросток, пропавшая в Приамурье две недели назад
Фото: архив Амур.инфо

Установлено местонахождение 15-летней девочки-подростка, которая пропала в Амурской области 6 июня. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Девочка находится по месту ее постоянного проживания, сообщает СУ СКР по региону. Материалы переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению самовольного ухода амурчанки из дома.

Как сообщало Амур.инфо, девочку разыскивали после того, как она ушла из дома, расположенного в селе Чигири Благовещенского района.

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#происшествия #Благрайон #дети

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