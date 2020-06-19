Найдена девочка-подросток, пропавшая в Приамурье две недели назад

Фото: архив Амур.инфо

Установлено местонахождение 15-летней девочки-подростка, которая пропала в Амурской области 6 июня. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Девочка находится по месту ее постоянного проживания, сообщает СУ СКР по региону. Материалы переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению самовольного ухода амурчанки из дома.

Как сообщало Амур.инфо, девочку разыскивали после того, как она ушла из дома, расположенного в селе Чигири Благовещенского района.