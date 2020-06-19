В Приамурье хотят освободить бизнес от платежей по размещению павильонов

Муниципалитеты Амурской области продолжают вводить новые льготы для поддержки предпринимателей в условиях пандемии. При этом, как рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова, речь идет как об имущественной, так и налоговой и иных видах поддержки.

В частности, на местах прорабатывается вопрос по освобождению предпринимателей от платежей по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и объектов бытового обслуживания на срок до 6 месяцев. Соответствующие решения уже приняли на ряде территорий, в их числе Белогорск, Прогресс, а также Благовещенский, Михайловский, Селемджинский и Сковородинский районы.

«Мы видим востребованность подобных мер у предпринимателей, на тех территориях, где освобождение от платежей уже введено, от бизнеса практически сразу стали поступать первые обращения за поддержкой. Например, в Сковородинском районе от предпринимателей поступило уже 68 таких заявок», – отметила Людмила Старкова.

Кроме того, продолжается работа и по принятию на территориях дополнительных налоговых послаблений. Так, практически во всех муниципальных образованиях было принято решение о снижении корректирующего коэффициента К2, применяемого для расчета ЕНВД по отдельным видам экономической деятельности, пострадавших в условиях пандемии.

Также муниципалитетами прорабатывается вопрос о введении льготы по налогу на имущество физических лиц для арендодателей, сообщает амурское правительство.

«Многие территории оперативно приняли решение о введении данной льготы. Однако, к сожалению, на сегодняшний день еще не все муниципалитеты этот процесс завершили. Вчера на штабе главам муниципальных образований было указано на то, что работу по введению льготы необходимо ускорить», – подчеркнула министр.

Как рассказала Людмила Старкова, такая мера уже установлена в 16 муниципальных образованиях – это города Благовещенск, Зея, Белогорск, Райчихинск и Свободный, Прогресс, ЗАТО Циолковский, а также ряд районов – Архаринский, Белогорский, Бурейский, Октябрьский, Свободненский, Серышевский, Селемджинский, Сковородинский и Шимановский районы. В части муниципалитетов документы находятся в разработке. Завершить работу по принятию льготы муниципальные образования должны до конца месяца.