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Спортивные объекты Благовещенска преобразятся на 42 миллиона рублей

Спортивные объекты Благовещенска преобразятся на 42 миллиона рублей
Фото: admblag.ru

Несколько спортивных объектов в Благовещенске будут отремонтированы. Это стадион школы № 16, бассейн «Надежда» и стадион «Юность». В целом на ремонт предусмотрено более 42 миллионов рублей, из них около миллиона – средства спонсоров, остальные – городской бюджет.

На этих объектах побывали представители мэрии областного центра.

Масштабные изменения происходят на территории одной из самых востребованных школ микрорайона и всего города. Работы ведутся одновременно в школьном спортзале и на стадионе.

Как рассказала директор образовательного учреждения Лариса Попова, уже проведены все необходимые демонтажные работы, до 28 августа обустроят современное футбольное поле с искусственной травой, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку и полосы разбега для прыжков в длину, установят трибуны для зрителей, флагшток и новое освещение. Уже ведутся работы по устройству ливневой канализации. По словам директора, прошедшие сильные дожди не помешали ремонту, вода ушла.

Приступили уже и к ремонту школьного спортзала: рабочие готовятся заливать полы. Также будет проведен косметический ремонт стен, потолка, тренерской, заменят двери.

Готовятся к изменениям и в спортивной школе № 1 (бассейн «Надежда»). Уже сейчас здание оснащают системой видеонаблюдения с последующей интеграцией в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», проводится монтаж автоматической пожарной сигнализации. Порядка 5,5 миллиона рублей направлены на ремонт чаши бассейна. Также будет отремонтирован подвесной потолок большого бассейна, .пресс-служба администрации города

Ждут посетителей и на стадионе «Юность». Как рассказал директор учреждения Андрей Мамонтов, в прошлом году было установлено наружное освещение по периметру стадиона. В этом году благодаря помощи ОАО «ДРСК» здание украсит художественная подсветка. Для удобства спортсменов на ближайшей автобусной остановке установят павильон. Чтобы придать ему «спортивный» вид, павильон будет оформлен в виде футбольных ворот, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все работы ведутся в соответствии с графиками. Все требования, предъявляемые к организации строительных и ремонтных работ, выполняются. К осени все, что запланировали, закончим. Главное, чтобы эти площадки были востребованы широким кругом горожан. Например, если это школьный двор, то он должен быть доступен для занятий спортом всей молодежи микрорайона. Важно, конечно, сохранить то, что делается, и это во многом зависит от самих горожан, от их отношения», – отметил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

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#спорт #финансы

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    47 минут назад

    не на, а - за

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    43 минуты назад

    ну вот

    не на, а - за



    Всё правильно написано. Там не дураки сидят.

    Если написать "за" 42 миллиона, то вы будете ждать реального преображения и будете спрашивать, а почему это не сделали... А если написали "на" 42 миллиона, то насколько хватит денег, настолько и преобразят. И никакой ответственности за уровень преобразованности.

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