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сегодня, 07:28 14

Амур.инфо исполнилось 18 лет

Амур.инфо исполнилось 18 лет

19 июня ИА «Амур.инфо» отмечает день рождения. Ровно 18 лет назад сайт начал работу в ежедневном режиме. В честь совершеннолетия информагентство не только принимает поздравления, но и весь день будет дарить подарки своим читателям.

В честь дня рождения Амур.инфо сделает своим читателям 18 подарков. Первыми их получат те, кто родился в один день с информагентством – 19 июня 2002 года. По информации управления ЗАГС по Амурской области, в регионе таких 30 человек. Первых трех именинников, пришедших с паспортом в Амур.инфо до 13 часов, торжественно поздравят с днем рождения и вручат один из подарков:

  1. – сертификат на 2 000 рублей от компании по производству и продаже автоковриков Eva standart;
  2. – сертификат на 2 000 рублей от магазин корейской косметики Keauty;
  3. – сертификат на 1 500 рублей от пиццерии Crazy brothers.

В Инстаграме подписчиков ждут еще 10 подарков от партнеров, будет розыгрыш.

19 июня, в день рождения информагентства, редакция подведет итоги всех конкурсов. 18 счастливчиков пригласят в редакцию Амур.инфо, где они получат подарки. Все закончится праздничной фотосессией.

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#праздники

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Комментарии
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  • Озеро

    Озеро
    2 часа назад

    Ура! С Днём Рождения! С совершеннолетием! Ни дня без любимого АмурINFO!!!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Торт с копейкой - мой!

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Поздравляю коллектив с днем рождения!Процветания вам и долгих лет жизни.Я уже не представляю ,жизнь без АМУР.ИНФО. Каждый день захожу на любимый сайт,где можно посмотреть новости на любой вкус.Где можно от души посмеяться,погрустить и выразить все свои мысли.А также заочно повстречаться,со знакомыми и незнакомыми мне людьми,почитать мнения других людей.Это здорово!

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Ура!

  • full

    full
    1 час назад

    Модератор

    Ура!



    Чо ура? Выпускай всех из бана! Амнистию по случаю праздника!

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Конечно.. НЕТ

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    1 час назад

    Урааа!!!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ....поздравляю!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сегодня лучше не ходить под окнами дома номер 27 по Шимановского

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    Поздравляем! Счастья вам, здоровья, успехов в личной жизни)))!

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Поздравляю, может сейчас все будет по взрослому..

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    58 минут назад

    Шимановского, 78

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    Значит бутылки всё-таки будут летать над головами горожан...

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