Амур.инфо исполнилось 18 лет

19 июня ИА «Амур.инфо» отмечает день рождения. Ровно 18 лет назад сайт начал работу в ежедневном режиме. В честь совершеннолетия информагентство не только принимает поздравления, но и весь день будет дарить подарки своим читателям.

В честь дня рождения Амур.инфо сделает своим читателям 18 подарков. Первыми их получат те, кто родился в один день с информагентством – 19 июня 2002 года. По информации управления ЗАГС по Амурской области, в регионе таких 30 человек. Первых трех именинников, пришедших с паспортом в Амур.инфо до 13 часов, торжественно поздравят с днем рождения и вручат один из подарков:

– сертификат на 2 000 рублей от компании по производству и продаже автоковриков Eva standart; – сертификат на 2 000 рублей от магазин корейской косметики Keauty; – сертификат на 1 500 рублей от пиццерии Crazy brothers.

В Инстаграме подписчиков ждут еще 10 подарков от партнеров, будет розыгрыш.

19 июня, в день рождения информагентства, редакция подведет итоги всех конкурсов. 18 счастливчиков пригласят в редакцию Амур.инфо, где они получат подарки. Все закончится праздничной фотосессией.